FOTO: Elevii Școlii ”Avram Iancu” din Alba Iulia au donat zeci de kilograme de alimente în sprijinul familiilor aflate în nevoie

Elevii Școlii Gimnaziale Avram Iancu din Alba Iulia au donat zeci de kilograme de alimente în sprijinul familiilor aflate în nevoie. Este vorba despre o acțiune făcută de clubul Lions din Alba Iulia.

Activitatea elevilor a fost detaliată de reprezentanții clubului, într-o postare pe Facebook.

Elevii Școlii Gimnaziale Avram Iancu din Alba Iulia s-au alăturat proiectului Miracolul binelui, inițiat de Lions Club Alba Iulia, și au donat zeci de kilograme de alimente neperisabile în perioada 24-28 noiembrie 2025. Scopul acțiunii este sprijinirea familiilor aflate în dificultate și a centrelor sociale din județ.

Primele donații au ajuns deja la Așezământul Social Sf. Vasile cel Mare din Alba Iulia, precum și la familii din Berghin, Ghirbom și Șard. Distribuirea alimentelor va continua și în perioada următoare, astfel încât cât mai mulți oameni să simtă sprijinul comunității.

”Voluntarii Lions Club Alba Iulia, au oferit deja un strop de bucurie la Așezământul Social ,,Sf. Vasile cel Mare” din Alba Iulia, precum și unor familii din Berghin, Ghirbom și Șard. Vom continua distribuirea alimentelor și în perioada următoare”, au transmis cei de la Lions.

