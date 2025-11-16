Connect with us

FOTO: Imagini superbe de toamnă surprinse de pe Transapuseana, de Levi Bagy, un fotograf pasionat de peisaje

acum 19 secunde

Imagini superbe de toamnă sunt prezentate de fotograful Levy Bagy, pasionat de peisaje. Fotografiile sunt din zona Transapuseana, în județul Alba.

Acesta spune că a reușit să surprindă în imagini ”un răsărit superb cu silueta munților Făgăraș și marea alpină de pe Transapuseana”.

Șoseaua, în lungime de 78 de kilometri, străbate o zonă muntoasă și puțin accesibilă până recent, cu peisaje extraordinare.

Frumusețea naturii este surprinsă spectaculos în imaginile realizate de fotograf.


sursă: Levi Bagy (cu acordul autorului)

