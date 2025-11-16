Eveniment
FOTO: Imagini superbe de toamnă surprinse de pe Transapuseana, de Levi Bagy, un fotograf pasionat de peisaje
Imagini superbe de toamnă sunt prezentate de fotograful Levy Bagy, pasionat de peisaje. Fotografiile sunt din zona Transapuseana, în județul Alba.
Acesta spune că a reușit să surprindă în imagini ”un răsărit superb cu silueta munților Făgăraș și marea alpină de pe Transapuseana”.
Șoseaua, în lungime de 78 de kilometri, străbate o zonă muntoasă și puțin accesibilă până recent, cu peisaje extraordinare.
Frumusețea naturii este surprinsă spectaculos în imaginile realizate de fotograf.
sursă: Levi Bagy (cu acordul autorului)
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.