FOTO: Inspire Cinema din Alba Mall se reinventează: scaune VIP, ecrane 3D și design ultramodern

acum O oră

Inspire Cinema din Alba Mall se reinventează: Reprezentanții complexului comercial au anunțat că cinematograful Inspire Cinema, în prezent închis pentru renovare, va fi complet schimbat și transformat într-un spațiu modern, cu dotări la cele mai înalte standarde.

Relansarea este programată să coincidă cu aniversarea centrului comercial, moment pentru care se pregătesc mai multe surprize pentru albaiulieni.

Alături de mesaj, aceștia au publicat și randări care prezintă noul design al cinematografului, care include zone premium, o ambianță modernă și tehnologii de ultimă generație pentru confortul cinefililor.

”V-am întrebat cum l-ați dori… Până la urmă ne-am decis să-l schimbăm din temelii.

La aniversarea Alba Mall, pregătim o relansare mega – inspirată a Inspire Cinema.

Ne-am orientat după standarde, dar suntem siguri că le vom depăși.

De la reclinere vip, ecrane 3D în toate sălile, self-pay și cam tot ce e nevoie pentru ca Inspire Cinema să devină epicentrul distracției.

Rămâi alături de Alba Mall, mall-ul albaiulienilor, așa cum ai fost și în ultimii ani! Îți pregătim multe surprize la aniversare!” au transmis reprezentanții Alba Mall, alături de o serie de imagini legate de modul în care va arăta cinematograful după renovare.

Sursă imagini: Alba Mall

