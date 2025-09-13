Connect with us

Administrație

FOTO: Modernizarea zonei Centru din Alba Iulia. Când ar putea fi amenajată parcarea din Piața Consiliul Europei

Publicat

acum 33 de secunde

Primarul Gabriel Pleșa a anunțat recent că planurile de modernizare în municipiu vor continua, anul viitor, cu parcarea din zona Piața Consiliul Europei. Este un spațiu din centrul orașului, care a servit ca locație pentru piață, în perioada în care aceasa era modernizată.

Acum, parcarea este neamenajată. Este doar un spațiu cu nisip și pietriș unde locuitorii își lasă mașinile. Planul face parte dintr-un proiect mai mare: ”Revitalizare Piața Consiliul Europei prin reconfigurare spațiu public, amplasare stații transport public, amenajare parcaje la sol, pantații de aliniament și spații verzi, amenajare pistă de biciclete și circulații pietonale, iluminat public, amplasare mobilier urban”.

Potrivit reprezentanților primăriei, deocamdată proiectul este la fază de studiu de soluție pentru reconfigurare a spațiului public. Acesta poate suferi modificări în etapa de proiectare. Cert este că planurile sunt de amenajare a locurilor de parcare, mult căutate în zona centrală, turistică a orașului, la fel ca și în alte zone.

 

Planurile, prezentate încă de anul trecut, arată o ”nouă față” a zonei aflată în vecinătatea străzilor Nicolae Bălcescu/Decebal.

Aceasta ar urma să includă locuri amenajate de parcare, piațetă, pistă de biciclete. Vor fi montate bănci de relaxare și mobilier urban.

Vor fi amplasate mai multe stații de autobuze. A fost propusă și reorganizarea circulației pentru acces separat pentru mijloacele de transport în comun și restul traficului auto.

Va fi amenajat spațiu verde, cu arbori și gazon.

Vezi integral: FOTO: Cum va fi amenajată o zonă din centrul municipiului Alba Iulia. Parcare, stații de autobuz, piste de biciclete

