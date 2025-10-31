FOTO: Tunelurile de pe Autostrada A1 Sebeș – Nădlac. Cum se lucrează pe șantierul dintre Margina și Holdea

Autostrada A1 Deva-Lugoj: continuă lucrările la tunelurile de pe lotul de autostradă A1 Margina – Holdea. Este vorba de lucrările pe sectorul-lipsă de 9,13 km din autostrada Sibiu (Sebeș) – Timișoara – Nădlac 2.

CNAIR a prezentat stadiul lucrărilor și operațiunile din teren.

”Lucrările la tunelurile de pe sectorul lipsă al autostrăzii A1, între Margina și Holdea, avansează constant. Sunt deschise 11 fronturi de lucru pentru realizarea galeriilor.

Se lucrează la excavații și evacuarea materialului din galerii, la montarea umbrelelor de protecție și a ancorelor, la montarea cintrelor pentru sprijiniri, a plaselor și la aplicarea straturilor de torcret (beton pulverizat). În paralel, se desfășoară și lucrări de consolidare a terenului din zona tunelurilor”, anunță DRDP Timișoara.

Autostrada A1 Deva-Lugoj: Lucrări pe sectoare

Potrivit sursei citate, la tunelul 1, unde prima galerie a fost deja străpunsă, se execută structura de rezistență. Se betonează radierul (partea inferioară a tunelului) și se fac pregătiri pentru montarea hidroizolației.

La a doua galerie a aceluiași tunel, lucrările la structura de rezistență au fost demarate și se toarnă, de asemenea, radierul.

În zona celui de-al doilea tunel, acolo unde o parte din galerii se realizează prin metoda „cut & cover” (din săpătură deschisă), sunt aproape finalizate lucrările de protecție executate de la suprafață și au fost demarate lucrările în subteran.

Pe lângă activitățile de la tuneluri, antreprenorul execută lucrări de terasamente, de scurgere a apelor și la structurile de pe traseu – poduri și pasaje, unde se lucrează la armare, cofrare, rigle, cuzineți și la montarea dispozitivelor antiseismice.

La finalul lunii octombrie, stadiul fizic al lucrărilor a depășit 40%. Antreprenorul este mobilizat cu aproximativ 800 de muncitori și peste 200 de utilaje pe șantier, potrivit sursei citate.

Conform proiectului, tunelul 1 are 415 metri/367 metri (două galerii), iar tunelul 2 va avea 1985 metri/ 1825 metri (două galerii). Lucrările sunt executate de UMB în asociere cu EuroAsfalt (din Bosnia și Herțegovina).

Termenul de finalizare a lucrărilor este 2026.

imagini: DRDP Timișoara/ Facebook

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News