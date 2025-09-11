Connect with us

FOTO: Un șofer de 69 de ani din Alba, implicat într-un accident rutier în Cluj Napoca. Ce s-a întâmplat

Un bărbat în vârstă de 69 de ani din Alba a fost implicat într-un accident rutier pe raza municipiului Cluj Napoca. Accidentul a avut loc miercuri seara, în jurul orei 20.30, pe strada Traian Vuia. 

Din primele informații transmise de reprezentanții IPJ Cluj, vinovat de producerea accidetului ar fi șoferul din Alba care nu s-ar fi asigurat corespunzător, la schimbarea direcției de mers.

Potrivit IPJ Cluj, din primele verificări a reieșit că un bărbat de 69 de ani, din județul Alba, aflat la volanul unui autoturism care se deplasa spre centru, pe banda 1 de circulație, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de mers. În urma acestei manevre, ar fi acroșat un alt autoturism, care circula pe banda 2.

Cel de-al doilea vehicul, condus de un tânăr de 27 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, s-a răsturnat pe partea carosabilă.

Tânărul necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la o unitate spitalicească. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetarea la fața locului a fost realizată cu ajutorul scannerului Faro Zone 3D, au transmis reprezentanții poliției, din județul vecin.

