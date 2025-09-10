Connect with us

Eveniment

Amendă usturătoare pentru șoferul mașinii din Alba, care a intrat într-o zonă pietonală din centrul Clujului. Reacția Poliției

Publicat

acum 4 secunde

Șoferul autoturismului din Alba, filmat la Cluj Napoca în timp ce a intrat cu mașina pe trotuar și a ieșit pe la o trecere de pietoni, s-a ales cu o amendă usturătoare. 

Manevra s-a petrecut chiar în mijlocul Clujului. În video s-a putut vedea cum autoturismul  a ieșit de pe carosabil și a intrat pe trotuarul de lângă Biserica Sfântul Mihail.

Polițiștii clujeni au reacționat la o zi după ce filmarea a apărut în spațiul public și au anunțat că l-au amendat pe șofer cu 3.000 de lei.

”În cursul zilei de ieri, 9 septembrie a.c., pe o platformă de socializare au fost publicate imagini surprinse în Piața Unirii, în care un autoturism circula pe un sector pietonal, punând în pericol siguranța trecătorilor.

Ca urmare a verificărilor efectuate, în data de 10 septembrie a.c., polițiștii Biroului Rutier au identificat conducătorul auto ca fiind un bărbat de 43 de ani, din județul Alba.

Acesta a fost sancționat contravențional, în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu amendă în valoare de 3.000 de lei” au transmis polițiștii clujeni.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 secunde

Amendă usturătoare pentru șoferul mașinii din Alba, care a intrat într-o zonă pietonală din centrul Clujului. Reacția Poliției
Administrațieacum 25 de minute

Coaliția de Guvernare discută pachetul de măsuri privind reforma administrației locale. Ședință la Palatul Victoria
Evenimentacum O oră

Caz de infecție cu virusul West Nile, CONFIRMAT la Ocna Mureș. Restricții temporare la donarea de sânge
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 25 de minute

Coaliția de Guvernare discută pachetul de măsuri privind reforma administrației locale. Ședință la Palatul Victoria
Administrațieacum 2 ore

Polițiștii locali vor putea utiliza dispozitive portabile de înregistrare audio-video de tip Bodycam. Proiect la Senat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 3 ore

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu peste 50%. Modele preferate de români
Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 9 ore

ANAF atenționează privind mesaje false transmise în numele instituției. Recomandări pentru contribuabili
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 9 ore

UPDATE: Drone rusești doborâte în spațiul aerian al Poloniei. Apărarea NATO a fost mobilizată
Evenimentacum 3 zile

Parlamentul votează duminică patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, SOS și POT împotriva guvernului Bolojan
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

Competiție de alergare la Sebeș, în data de 14 septembrie 2025. Circulația va fi restricționată pe traseu timp de două ore
Evenimentacum 21 de ore

SCOR FINAL Cipru-România: A doua repriză, de coșmar pentru tricolori. Ciprioții au dominat și au egalat
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

12-14 septembrie: Music Nights Festival 2025 la Alba Iulia. Concerte de muzică clasică, în Cetatea Alba Carolina. Program
Evenimentacum 7 ore

VIDEO: Șanțurile Cetății Alba Carolina, ÎNCONJURATE COMPLET de o masă de 2,7 kilometri, din materiale reciclate. RECORD MONDIAL
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 3 zile

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 2 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

Caz de infecție cu virusul West Nile, CONFIRMAT la Ocna Mureș. Restricții temporare la donarea de sânge
Evenimentacum 6 zile

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Învățătorii vor face ore de educație remedială pentru elevii din clasele primare. Precizările ministrului Daniel David
Actualitateacum 8 ore

Premii pentru directori de școli cu contribuții importante în transformarea educației. Jurizarea regională, la Alba Iulia
Mai mult din Educatie