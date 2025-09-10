Amendă usturătoare pentru șoferul mașinii din Alba, care a intrat într-o zonă pietonală din centrul Clujului. Reacția Poliției

Șoferul autoturismului din Alba, filmat la Cluj Napoca în timp ce a intrat cu mașina pe trotuar și a ieșit pe la o trecere de pietoni, s-a ales cu o amendă usturătoare.

Manevra s-a petrecut chiar în mijlocul Clujului. În video s-a putut vedea cum autoturismul a ieșit de pe carosabil și a intrat pe trotuarul de lângă Biserica Sfântul Mihail.

Polițiștii clujeni au reacționat la o zi după ce filmarea a apărut în spațiul public și au anunțat că l-au amendat pe șofer cu 3.000 de lei.

”În cursul zilei de ieri, 9 septembrie a.c., pe o platformă de socializare au fost publicate imagini surprinse în Piața Unirii, în care un autoturism circula pe un sector pietonal, punând în pericol siguranța trecătorilor.

Ca urmare a verificărilor efectuate, în data de 10 septembrie a.c., polițiștii Biroului Rutier au identificat conducătorul auto ca fiind un bărbat de 43 de ani, din județul Alba.

Acesta a fost sancționat contravențional, în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu amendă în valoare de 3.000 de lei” au transmis polițiștii clujeni.

