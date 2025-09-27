FOTO-VIDEO: Caravana de vâslit pe Mureș, între Sântimbru și Alba Iulia. Peste 60 de pasionați ai sportului pe apă, la start

Peste 60 de pasionați ai sportului pe apă au venit sâmbătă dimineața, la debarcaderul din Sântimbru, la cea de-a treia ediție a Caravanei de vâslit pe Mureș. Participanții vor vâsli pe râul Mureș până la Alba Iulia, la debarcaderul din Partoș.

Evenimentul, organizat de ACS Dragonii Cetății Alba Iulia, în parteneriat cu CSM Unirea Alba Iulia, Primăria Alba Iulia, Primăria Sântimbru și Primăria Ciugud, a fost creat pentru a promova disciplina kaiac – canoe în județ dar și pentru a încuraja un stil de viață sănătos.

„Văd că participanții sunt în număr foarte mare. Mă bucur că au îmbrățișat acest hobby, să meargă pe râul Mureș, de la Sântimbru până la Alba Iulia.

Sper ca anul viitor să fie mult mai mulți, să îi angrenăm și pe locuitori să participe. E un început, mă bucur că s-a făcut acest eveniment”, a spus primarul comunei Sântimbru, Ioan Iancu Popa.

Distanța pe apă între debarcaderul de la Sântimbru și cel de la Partoș – Alba Iulia este de aproximativ 15 km.

Traseul poate fi parcurs în circa 3-4 ore.

Plecarea este de la debarcaderul din Sântimbru, ora 09:00, pauză la Ciugud și linia de finish la debarcaderul din Partoș – Alba Iulia.

