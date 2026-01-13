Connect with us

Grevă japoneză la Fabrica de Arme Cugir. Angajații cer semnarea contractului colectiv de muncă. Revendicările

Publicat

acum 2 ore

Angajații de la Fabrica de Arme Cugir au intrat, marți, în grevă japoneză. Aceștia cer începerea negocierilor pentru semnarea contractul colectiv de muncă aferent anului 2026. Potrivit sindicatului, oamenii vor majorarea salariilor și a valorii tichetelor de masă.

Liderul sindicatului ”Apărarea” de la Fabrica de Arme Cugir, Ioan Neagu, a explicat situația, pentru alba24.ro.

Nemulțumirile s-au acumulat după ce semnarea noului contract colectiv de muncă, cu drepturile angajaților, ar fi fost amânată de anul trecut. Cel vechi a expirat la începutul lunii decembrie, fiind prelungit pentru perioada anului trecut.

”Circa 85% dintre angajați poartă banderole la locul de muncă, pentru a semnala nemulțumirile. Însă toți angajații susțin acest demers. Cerem începerea negocierilor pentru încheierea contractului colectiv de muncă”, a declarat Ioan Neagu.

Potrivit acestuia, sunt întârzieri de câteva luni față de adresa înaintată de sindicat pentru a începe negocierile.

Angajații se așteaptă la creșterea salariilor, a valorii tichetelor de masă și acordarea voucherelor de vacanță.

Dacă nu se vor obține rezultate într-un timp rezonabil, sindicaliștii spun că urmează pașii legali - mediere, iar dacă nici în această etapă nu se ajunge la un consens, se poate declanșa grevă generală.

Fabrica de Arme Cugir are circa 700 de angajați și este subordonată Romarm. Majoritatea lor câștigă bani foarte puțini, în timp ce lucrează în condiții grele, nemodernizate din anii 60 ai secolului trecut.

2 Comentarii

2 Comentarii

  1. Titi

    marți, 13.01.2026 at 12:17

    iarasi va amagesc cu 10 lei, aveti ce-ati votat !

    Răspunde

  2. pilu

    marți, 13.01.2026 at 13:18

    Mutați-vă la Prefectură că ăia sunt plini de sporuri vătămătoare. Acolo totul e legal.

    Răspunde

