Guvernul Bolojan a aprobat rectificarea bugetară. Ministrul Finanțelor: ”Aduce bugetul de stat într-o zonă de proiecție realistă”

Guvernul Bolojan a aprobat rectificarea bugetară, miercuri după-amiază, într-o şedinţă extraordinară. Este prima rectificare a bugetului de stat pe anul 2025.

Rectificarea bugetară adoptată miercuri aduce într-o zonă de proiecție realistă bugetul de stat, ținta de deficit inclusă este de 8,4%, iar Produsul Intern Brut avut în vedere este de 1.902 miliarde lei, a anunțat, la briefingul de la finalul ședinței de Guvern, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

”Rectificarea bugetară adoptată în această seară de Guvernul României aduce într-o zonă de proiecție realistă bugetul de stat, în sensul în care am făcut analiza tuturor ordonatorilor de credite, a zonei de cheltuieli și a zonei de venituri, astfel încât aceste cheltuieli și venituri să fie proiectate cât mai realist posibil, pentru că avem nevoie ca, prin mesajul pe care îl transmitem o dată cu adoptarea rectificării, să transmitem atât românilor, cât și piețelor și investitorilor, că revenim într-o zonă de seriozitate și de disciplină financiară și schimbăm atitudinea legată de modul în care tratăm bugetele. Era un mesaj necesar și așteptat”, a spus ministrul Finanțelor.

Șeful de la Finanțe a adăugat că PIB-ul preconizat la începutul anului, de 1.912 miliarde, este în rectificare la 1.902 miliarde lei, deoarece creșterea economică nu va fi de 2,5%, ci este proiectată la 0,6%, potrivit Agerpres.

În aceeași ședință a fost adoptat şi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025.

În nota de fundamentare a proiectului de act normativ se precizează că, prin promovarea rectificării bugetului de stat pe anul 2025, se pot rezolva, în principal, următoarele probleme:

alocarea de fonduri suplimentare pentru asigurarea, cu prioritate, a cheltuielilor obligatorii;

asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;

asigurarea fondurilor pentru plata drepturilor salariale;

corelarea planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi cu execuţia bugetară pe primele opt luni ale anului;

asigurarea continuităţii în acordarea materialelor şi prestărilor de servicii cu caracter medical, plata diferenţelor salariale pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice şi pentru acordarea şi decontarea concediilor medicale şi a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate;

asigurarea fondurilor necesare finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României pentru perioada septembrie-decembrie a anului şcolar 2025-2026;

asigurarea fondurilor necesare finanţării gratuităţii acordate elevilor prevăzuţi la articolul 83 alineat (1) din Legea învăţământului preuniversitar nr.198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, la transportul public local şi metropolitan rutier, potrivit prevederilor articolul 83 alineat (2) litera a) din acelaşi act normativ;

asigurarea fondurilor necesare pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav;

alocarea de fonduri pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Anghel Saligny;

asigurarea fondurilor necesare pentru compensarea facturilor la energie electrică şi termică pentru consumatorii casnici, precum şi pentru acordarea unui sprijin financiar pentru consumatorii casnici de energie electrică şi termică.

„În proiectul de act normativ sunt evidenţiate influenţe determinate de reanalizarea proiectelor cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR, precum şi a proiectelor cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR.

De asemenea, se reglementează şi posibilitatea efectuării de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli, în vederea bunei desfăşurări a activităţii ordonatorilor principali de credite.

Deficitul bugetului general consolidat reprezintă 8,4% din PIB, în creştere cu 1,36 puncte procentuale faţă de programul iniţial aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025”, se arată în acelaşi document.

În şedinţa de Guvern a fost analizat în primă lectură şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naţionale din domeniul lucrărilor publice.

Rectificarea bugetară va aduce 3,23 miliarde de lei la buget în acest an, iar deficitul asumat de guvern pentru anul în curs este de 8,4%.

Rectificarea mai cuprinde și bani pentru proiectele de investiții aflate în desfășurare și rămase fără bani și să asigure fondurile pentru compensarea facturilor la energia electrică și pentru ca primăriile să-și continue activitatea, arată proiectul de OUG pus în dezbatere publică.

Guvernul Bolojan a aprobat rectificarea bugetară. Alocări și diminuări de fonduri:

Sume care se suplimentează:

Ministerul Finanțelor :+20.062,3 milioane lei, din care:

Dobânzi: 12.089,0 mil. lei

Fondul de rezervă bugetară: 500,0 mil. lei

Proiecte PNRR – granturi: 5.965,0 mil. lei

Proiecte PNRR – împrumuturi: 732,1 mil. lei

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: +5.516,0 milioane lei, din care: ◦ Asistență socială: 2.524,0 mil. Lei

Transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat: 3.738,7 mil. Lei

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: +2.473,0 milioane lei, din care:

Programul Anghel Saligny: 1.000 mil. lei

Proiecte PNRR: 1.500,0 mil. lei

Economii minore la personal și active

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: + 1.222,1 milioane lei, din care:

Proiecte FEN post-aderare: 1.896,3 mil. lei

Economii la subvenții, transferuri, PNRR, active

Ministerul Energiei: +1.198,8 milioane lei, din care:

Subvenții pentru compensarea prețurilor la energie: 1.000,0 mil. Lei

◦Alte transferuri: +200,0 mil. lei

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: +859,8 milioane lei, în principal pentru proiecte PNRR și împrumuturi

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: +416,9 milioane lei

Autoritatea Electorală Permanentă: +169,0 milioane lei

Ministerul Educației și Cercetării: +140,5 milioane lei

Serviciul Român de Informații: +92,8 milioane lei

Ministerul Justiției: +85,9 milioane lei

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +70,0 milioane lei

Sume care se diminuează:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene:

3.246,5 mil. lei – din economii majore la proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), PNRR și fondul de modernizare, cu alocări suplimentare mici la cheltuieli de personal.

Ministerul Sănătății:

2.661,2 mil. lei – reduceri importante la proiecte finanțate din FEN și PNRR, în funcție de stadiul implementării.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii:

1.849,2 mil. lei- economii la bunuri, subvenții, transferuri și proiecte finanțate din FEN și PNRR, cu suplimentări pentru personal, asistență socială și PNRR.

Ministerul Finanțelor:

668,3 mil. lei- economii la personal, transferuri și proiecte PNRR, cu creșteri pentru servicii juridice.

Ministerul Afacerilor Interne:

164,8 mil. lei- economii la personal, bunuri și proiecte FEN și PNRR, cu majorări pentru pensii, active nefinanciare, programe rambursabile și transferuri pentru sportivi de performanță.

Secretariatul General al Guvernului:

138,3 mil. lei- economii la personal, bunuri, subvenții, transferuri și proiecte FEN și PNRR, cu suplimentări pentru unele proiecte PNRR.

Serviciul de Telecomunicații Speciale:

127,6 mil. lei- economii la bunuri, proiecte FEN și PNRR, asistență socială și cheltuieli de capital, cu suplimentări la personal.

Finanțarea unităților administrativ-teritoriale

Majorări ale sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale, în total 502,1 milioane lei, astfel:

Pentru județe: +85,8 milioane lei

+88,8 milioane lei pentru Programul pentru școli (diferențe între sumele alocate și necesar pentru anul școlar 2025-2026)

-3,0 milioane lei pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special

Pentru comune, orașe, municipii și București: +209 milioane lei

+130,7 milioane lei pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav

+15,1 milioane lei pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

+75,3 milioane lei pentru gratuitatea transportului elevilor

-12,1 milioane lei pentru Programul pentru școli în București

Pentru echilibrarea bugetelor locale: +194,2 milioane lei, conform mecanismului prevăzut în Legea bugetului de stat 2025

Pentru finanțarea învățământului preuniversitar particular și confesional: +13,1 milioane lei

Deși bugetul pe anul 2025 a fost construit luând în calcul o creștere a PIB de 2,5% şi o valoare nominală de 1.912,6 miliarde lei pentru acest an, estimările recente arată că creșterea PIB va fi de doar 0,3-0,5% din PIB, iar inflația a depășit chiar și prognozele pesimiste ale BNR.

