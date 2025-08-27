Pachetul 2 de măsuri fiscale va fi împărțit în 5 pachete mai mici. Moșteanu: Guvernul își va asuma răspunderea pe fiecare din ele

Pachetul 2 de măsuri fiscale va fi împărțit în cinci pachete mai mici, iar Guvernul își va asuma răspunderea pe fiecare în parte, pentru a evita riscul să fie picate de CCR.

„S-a decis astăzi în grupul de lucru de la Guvern să mergem pe cinci pachete separate. Există și precedent, pe vremea domnului Boc a mai fost un moment în care s-a mers în Parlament cu două proiecte separate.

Mergem cu toate cinci împreună. Este mai coerent legislativ.

Asta înlătură pericolul unei decizii proaste în cazul unei verificări de neconstituționalitate”, a explicat ministrul Apărăii, Ionuț Moșteanu, la Digi24.

