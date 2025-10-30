Horațiu Potra, mesaj transmis prin avocat. Motivul pentru care susține că vrea să revină în țară

Horațiu Potra a transmis un mesaj prin intermediul avocatului său, Șerban Moga. Potra spune că vrea să revină voluntar în țară pentru a dovedi că este nevinovat.

Discuția a avut-o Potra, joi, cu Procuratura din Emiratele Arabe Unite, potrivit Mediafax.

Mesajul pe care Horatiu Potra l-a transmis este: „Nu mă ascund, nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”.

Avocatul său, Șerban Moga, a spus că Potra a avut joi o discuție cu Procuratura din Emiratele Arabe Unite și a transmis că vrea să se întoarcă în România.

„Este o chestiune de zile, poate săptămâni”, a spus Moga, la Antena 3 CNN, potrivit sursei citate.

Discuții la Procuratura din Dubai

Horațiu Potra este în prezent în Dubai, unde Moga spune că are afaceri. Potrivit avocatului, Potra nu a fugit din România.

„Astăzi au avut loc discuții la nivelul procuraturii în Dubai și urmează să vină de bună voie pentru a participa la proces. (…) Horațiu Potra are locuință în Dubai, are afaceri în Dubai, are o viață și acolo. Astăzi a discutat cu procurorii și a luat decizie oficială de a se întoarce. Nu am mai multe detalii, nu am libertatea să vă spun, cu privire la discuțiile care au avut loc acolo, decât că a luat această decizie. (…)

Este dispus să vină în țară și să își facă de dreptate. Are încredere în justiție, are încredere că procesul va avea o finalitate corectă, că va reuși să își dovedească nevinovăția în această situație, și, bineînțeles, că se va supune autorităților judiciare”, a spus avocatul Moga, citat de Mediafax.

Cum ar urma să ajungă în țară

Moga a afirmat că nu are libertatea de a spune dacă Potra este în custodia autorităților din Dubai sau dacă este liber.

„Mi-a comunicat să transmit doar că s-a luat această discuție la nivelul Procuraturii din Emiratele Arabe, că s-au semnat niște documente în acest sens și că urmează să vină în țară, să se supună autorităților române fără să aibă loc un proces de extrădare. Are tot dreptul să participe în cazul unui proces de extradare, să se decidă dacă acuzația este una politică sau nu, dacă i-au fost respectate drepturile a României, dar preferă să parcurgă procedurile judiciare în țară”, mai spune Șerban Moga.

Întrebat dacă Potra va veni singur în țară, dacă se va duce el singur la aeroport și se va urca în avion pentru a veni în România sau dacă va fi escortat, avocatul a spus că nu poate să dea mai multe detalii.

Întrebat în continuare când va veni Horațiu Potra în țară, avocatul a răspuns: „Nu cred că va dura foarte mult. Probabil va fi o chestiune de zile sau de săptămâni. (…) E o decizie care s-a luat în colaborare cu autoritățile din Dubai”, a mai spus Șerban Moga, avocatul șefului mercenarilor, Horațiu Potra.

Horațiu Potra a fost dat în judecată alături de Călin Georgescu și alte 20 de persoane. Acuzațiile sunt de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni. Detalii, aici.

