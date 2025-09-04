Înalta Curte de Casație și Justiție atacă la CCR reforma lui Bolojan care micșorează pensiile speciale ale magistraților

Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, convocate joi de președinta Lia Savonea, au decis în unanimitate să atace la Curtea Constituțională legea privind reforma pensiilor de serviciu.

Informația a fost confirmată de Lia Savonea pentru G4Media. Legea pe care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea scade valoarea pensiilor speciale și crește treptat vârsta de pensionare de la 48 de ani la 65 de ani.

Reamintim că Guvernul şi-a asumat, luni, răspunderea în Parlament pentru cele cinci proiecte din pachetul doi de reformă, din care face parte şi proiectul pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor speciale.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News