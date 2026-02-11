Șofer din Cluj, oprit în trafic pe un drum din Alba: S-a ales cu dosar penal. Ce au descoperit polițiștii

Un șofer de 22 de ani din Cluj s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit de polițiști pe un drum din Alba.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 februarie 2026, în jurul orei 11:30, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din municipiul Dej, județul Cluj.

Din verificări a reieșit că autoturismul condus de acesta este radiat din circulație din data de 29 decembrie 2025.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News