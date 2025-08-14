INCENDIU la Ocna Mureș. Focul a cuprins un geam al unei locuințe

Un incendiu a izbucnit joi seara, în jurul orei 20:20, în orașul Ocna Mureș. Focul a cuprins un geam al unei locuințe aflată pe strada Lacului

Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Ocna Mureș, str. Lacului.

Din informațiile preliminare incendiul se manifesta la o locuință.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor. De asemenea, pentru stingerea incendiului intervine SVSU Ocna Mureș.

Potrivit ISU Alba, incendiul a fost stins de către echipajul SVSU ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul s-a manifestat la un geam al locuinței.

