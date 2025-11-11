Connect with us

Întrerupere programată a furnizării de gaze în două localități din Alba

acum O oră

Compania Delgaz Grid anunță că serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi întrerupt joi, 13 noiembrie 2025, între orele 09:00 și 13:00, în localitățile Rădești și Leorinț din județul Alba.

Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări specifice de mentenanță la sistemul de distribuție.

Reprezentanții companiei le solicită consumatorilor să închidă toate focurile pe perioada întreruperii și, după reluarea alimentării, să verifice timp de 30 de minute modul de ardere al gazelor.

În cazul în care utilizatorii sesizează miros specific de gaz, aceștia sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon:

  • 0800.800.928 (apel gratuit din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau
  • 0265.200.928 (apel taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și conform tarifului operatorului din alte rețele).

Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și le mulțumește clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat în desfășurarea acestor lucrări, care au ca scop îmbunătățirea calității serviciului de distribuție a gazelor naturale.

