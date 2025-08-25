Connect with us

ITM Alba: Amenzi de peste 40.000 de lei și un caz de muncă nedeclarată, după controale la firme din județ

Publicat

acum O oră

ITM Alba a aplicat amenzi de peste 40.000 de lei și a descoperit un caz de muncă nedeclarată, în urma controalelor derulate la zeci de firme din județ. Inspectorii au găsit mai multe nereguli în respectarea legislației muncii.

În perioada 18-22 august, în domeniul relațiilor de muncă, au fost verificați 25 de agenți economici. Aceștia au, în total, 409 de angajați.

Inspectorii au dat patru amenzi în valoare totală de 32500 lei. Una dintre acestea este de 20.000 de lei, pentru un caz de muncă nedeclarată.

ITM Alba: verificări în domeniul relațiilor de muncă. Principalele deficienţe constatate în controale

  • nu se evidențiază corect timpul lucrat
  • primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă
  • nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime
  • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru
  • nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă
  • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale
  • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent
  • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului
  • dosarele personale sunt incomplete
  • nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă
  • nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă

Amenzi SSM

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncăm au fost controlate 18 firme și descoperite 22 de nereguli.

A fost aplicată o amendă de 8000 de lei și 19 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale

  • lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajareși/sau periodică a lucrătorilor
  • lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate
  • lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR
  • lipsa instruirii periodice a lucrătorilor
  • organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
  • lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate
  • desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
