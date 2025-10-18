Eveniment
La Ghioncani se ridică o nouă biserică, după ce vehicul lăcaș a ars anul trecut, de Înviere. Slujbă oficiată de ÎPS Irineu
Ghioncani: Se ridică o nouă biserică. Părintele Arhiepiscop Irineu a fost prezent joi, 16 octombrie, în filia Ghioncani, parohia Întregalde I, unde a oficiat slujba de punere a pietrei de temelie pentru biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, ce urmează să fie construită în localitate.
Potrivit Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, evenimentul a avut loc în prezența unui sobor de clerici și a numeroși credincioși.
Comunitatea ortodoxă din parohia Întregalde I este păstorită de către părintele Teodor Moga din toamna anului 1994.
Noua biserică va fi ridicată la inițiativa enoriașilor, care numără în prezent aproximativ 15 familii.
Necesitatea construirii unei noi biserici a apărut și din cauza distanței față de cele mai apropiate locașuri de cult, aflate la 12 și respectiv 14 km.
Vechea biserică din filia Ghioncani, datată din 1860, a ars în întregime în urma unui incendiu produs în primăvara anului 2024.
