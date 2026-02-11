Legea care stabilește dreptul la a doua opinie medicală decontată de sistemul public de sănătate, votată în Camera Deputaților

Legea care stabilește dreptul la a doua opinie medicală decontată de sistemul public, votată în Camera Deputaților. Concret, legea care introduce dreptul pacienților de a mai cere părerea unui al doilea medic. Inițiativa este susținută de deputații Ovidiu Cîmpean (PNL) și Vass Levente (UDMR). Potrivit inițiatorilor, măsura urmărește reducerea erorilor de diagnostic, evitarea intervențiilor chirurgicale inutile și creșterea calității actului medical, oferind tuturor pacienților acces la o evaluare suplimentară fără costuri suplimentare.

Legea care stabilește dreptul la a doua opinie medicală decontată de sistemul public a trecut, miercuri, de votul final al Camerei Deputaților.

„Reducem riscul erorilor de diagnostic, evităm intervențiile chirurgicale inutile și economisim resurse pe termen lung”, susține co-inițiatorul proiectului, deputatul PNL Ovidiu Cîmpean.

„Am inițiat acest proiect alături de colegul meu, deputatul UDMR Dr. Vass Levente, pentru că în fața unui diagnostic grav sau a unei intervenții chirurgicale majore, orice pacient se simte vulnerabil.

În prezent, mulți români caută o a doua opinie pe cont propriu, suportând costuri mari sau pierzându-se într-un labirint birocratic.

A doua opinie medicală nu va mai fi un privilegiu al celor care își permit clinici private, ci un drept decontat de sistemul de asigurări de sănătate. Reducem riscul erorilor de diagnostic, evităm intervențiile chirurgicale inutile și economisim resurse pe termen lung”, a afirmat deputatul PNL.

Ovidiu Cîmpean a precizat că țări precum Germania sau Marea Britanie folosesc de ani buni acest mecanism ca instrument de control al calității, fiind „o plasă de siguranță profesională”.

„Nu e vorba de neîncredere, ci de liniște. De a ști că ai luat decizia corectă pentru tine sau pentru cineva drag, într-un moment în care presiunea e mare.

Voi urmări atent parcursul final al legii și aplicarea ei în practică. România are nevoie de un sistem medical mai uman, mai sigur și mai corect. Astăzi am făcut un pas concret în această direcție”, a mai declarat Cîmpean.

