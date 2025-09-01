LIVE VIDEO: Explozie urmată de incendiu la Kronospan, în Sebeș. Autoritățile locale și județene fac primele declarații

Parte a orașului Sebeș a fost zguduită luni, 1 septembrie, la primele ore ale dimineții de o explozie puternică. O explozie care s-a produs pe platforma industrială a Fabricii Kronospan.

Explozia a fost urmată de un incnediu puternic și trei muncitori au fost răniți.

În urma evenimentului, trei bărbați, în calitate de angajați ai unei societăți comerciale cu punct de lucru pe strada Mihail Kogălniceanu din Sebeș, s-au accidentat, ca urmare a exploziei unui buncăr de materiale de sortare.

Un bărbat de 33 de ani, din comuna Șibot și un cetățean de 48 de ani, din Sri Lanka au suferit leziuni corporale și au fost transportați la o unitate medicală, cu elicopterul SMURD, iar un bărbat de 46 de ani, din Petrești a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Alba, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În acest moment se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă.

Cercetările continuă pentru clarificarea tutoror împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

