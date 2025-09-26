Connect with us

Blaj

LIVE VIDEO Procesiune: Trupul cardinalului Lucian Mureșan este depus în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj

Publicat

acum 40 de minute

Trupul cardinalului Lucian Mureșan este depus vineri în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj. Sicriul acestuia este dus în procesiune de la Castelul Mitropolitan până la catedrală, de la ora 18:00. 

De la ora 18.30, are loc Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și Rânduiala Parastasului, urmate de un program de rugăciune, au transmis reprezentanții Bisericii Greco-Catolice.

YouTube video

Vezi și: Programul liturgic de priveghere și înmormântare a Cardinalului Mureșan. Când are loc înmormântarea și care e rânduiala Bisericii

Figura emblematică a Bisericii Greco-Catolice, destinul său reflectă rezistența și demnitatea unei comunități prigonite, dar niciodată înfrânte.

Născut la 23 mai 1931, la Ferneziu, lângă Baia Mare, într-o familie numeroasă de țărani, a cunoscut încă din tinerețe privațiunile istoriei.

A fost ofițer de aviație, exmatriculat din facultate pentru apartenența la Biserica Greco-Catolică, urmărit de Securitate și forțat să muncească ani la rând într-o carieră de piatră.

În clandestinitate și-a urmat chemarea sacerdotală: a fost hirotonit preot în 1964 și a continuat să slujească Biserica în ascuns, cu riscuri personale uriașe.

După căderea comunismului, a devenit primul episcop al Bisericii Greco-Catolice consacrat în libertate (1990), apoi Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș (1994).

În 2005, Papa Benedict al XVI-lea l-a ridicat la rangul de Arhiepiscop Major, iar în 2012 a fost creat cardinal, al treilea român care a primit această demnitate, după Iuliu Hossu și Alexandru Todea.

Cardinalul Lucian Mureșan

Foto: Captura video – BRU Greco-Catolică

Personalitatea sa a fost definită de rezistență și credință: preot în clandestinitate, episcop în vremuri tulburi și, mai târziu, gazda istorică a Papei Francisc la Blaj, în 2019, moment trăit de sute de mii de credincioși.

Povestea sa rămâne aceea a unui fiu de țărani care, în ciuda prigoanei, a devenit una dintre cele mai înalte voci ale Bisericii Catolice din România.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Blajacum 40 de minute

LIVE VIDEO Procesiune: Trupul cardinalului Lucian Mureșan este depus în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj
Blajacum 59 de minute

Zi de doliu local la Blaj, în memoria Cardinalului Lucian Mureșan. Steagul național și însemnele orașului vor fi coborâte în bernă
Evenimentacum O oră

Încep weekendurile cu jucării la Alba Mall (P)
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Administrațieacum o zi

Comunicat PSD Alba: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Consiliul Concurenței verifică tranzacția prin care fabricile Napolact din România sunt preluate de către o companie maghiară
Economieacum 4 ore

Vești mai bune pentru românii cu credite: a scăzut indicele ROBOR la trei luni
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum 2 zile

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 5 ore

Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciar la Penitenciarul Aiud, pe podium la Campionatul European de JiuJitsu al Poliției
Evenimentacum 6 ore

Echipele Liceului cu Program Sportiv Sebeș participă la Campionatul Național de Handbal. Care sunt loturile de junioare
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Încep weekendurile cu jucării la Alba Mall (P)
toamna zile mohorate vremea prognoza meteo
Evenimentacum 9 ore

Vremea în luna octombrie: temperaturi în scădere, câteva ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 11 ore

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Evenimentacum 4 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

Ambulanțe noi pentru serviciile de urgență din Alba, achiziționate prin Programul de Dezvoltare Durabilă
Actualitateacum o zi

SMURD aniversează 35 de ani de când salvează vieți. A pornit de la o singură ambulanță, în Târgu Mureș
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 23 de ore

Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2025 ar putea primi până la 5.000 de lei de la stat. PROIECT
Educațieacum 23 de ore

Metodologia pentru cele două ore de învățare remedială obligatorii în clasele primare, din anul școlar 2025-2026, a fost aprobată
Mai mult din Educatie