LIVE VIDEO Procesiune: Trupul cardinalului Lucian Mureșan este depus în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj

Trupul cardinalului Lucian Mureșan este depus vineri în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj. Sicriul acestuia este dus în procesiune de la Castelul Mitropolitan până la catedrală, de la ora 18:00.

De la ora 18.30, are loc Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și Rânduiala Parastasului, urmate de un program de rugăciune, au transmis reprezentanții Bisericii Greco-Catolice.

Figura emblematică a Bisericii Greco-Catolice, destinul său reflectă rezistența și demnitatea unei comunități prigonite, dar niciodată înfrânte.

Născut la 23 mai 1931, la Ferneziu, lângă Baia Mare, într-o familie numeroasă de țărani, a cunoscut încă din tinerețe privațiunile istoriei.

A fost ofițer de aviație, exmatriculat din facultate pentru apartenența la Biserica Greco-Catolică, urmărit de Securitate și forțat să muncească ani la rând într-o carieră de piatră.

În clandestinitate și-a urmat chemarea sacerdotală: a fost hirotonit preot în 1964 și a continuat să slujească Biserica în ascuns, cu riscuri personale uriașe.

După căderea comunismului, a devenit primul episcop al Bisericii Greco-Catolice consacrat în libertate (1990), apoi Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș (1994).

În 2005, Papa Benedict al XVI-lea l-a ridicat la rangul de Arhiepiscop Major, iar în 2012 a fost creat cardinal, al treilea român care a primit această demnitate, după Iuliu Hossu și Alexandru Todea.

Personalitatea sa a fost definită de rezistență și credință: preot în clandestinitate, episcop în vremuri tulburi și, mai târziu, gazda istorică a Papei Francisc la Blaj, în 2019, moment trăit de sute de mii de credincioși.

Povestea sa rămâne aceea a unui fiu de țărani care, în ciuda prigoanei, a devenit una dintre cele mai înalte voci ale Bisericii Catolice din România.

