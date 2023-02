Lovitură pentru mafia lemnului: restricții noi la transportul de lemn, propuse prin modificarea Codului Silvic

Un proiect de lege propus pentru reducerea tăierilor ilegale de arbori prevede scăderea limitei pentru care un transport ilegal de lemn este considerat infracţiune. Actul normativ este inițiat pentru modificarea Codului Silvic.

„Este vorba de un proiect cerut de societatea civilă, un proiect care vizează modificarea şi completarea Codului silvic, a Legii 46/2008 şi a Legii 171/2010 privind sancţionarea infracţiunilor de mediu.

În momentul de faţă, Codul silvic prevede că orice cantitate de lemn peste 10 metri cubi, transportată fără documente care să ateste provenienţa legală a acestora, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă sau închisoare de la 6 luni la un an.

Pe lângă aceasta, o sancţiune complementară este confiscarea mijloacelor de transport sau a utilajelor care au contribuit la acel furt. Ceea ce ne dorim noi este să reducem acest prag de la 10 metri cubi la 5 metri cubi pentru masă lemnoasă, respectiv la 3 metri cubi pentru cherestea”, a declarat deputatul Dragoş Popescu, unul dintre inițiatori.

Prejudiciu de 18 milioane de euro din transporturi cu lemn

Potrivit acestuia, „mafia” lemnului din România aduce bugetului de stat pagube însemnate, Ministerul de Interne estimând în ultimii doi ani un prejudiciu de 18 milioane de euro, în vreme ce activiştii de mediu spun că acestea ar putea fi şi de 100 de ori mai mari.

Proiectul este inițiat de deputaţii neafiliaţi Alin Prunean şi Dragoş Popescu, membri ai REPER.

Potrivit unor statistici MAI, puse la dispoziţia deputatului Alin Prunean, în România, s-au confiscat peste 180.000 metri cubi de material lemnos în perioada 2021 – 2022 în baza Legii Codului silvic (46/2008). De asemenea, în aceeaşi perioadă s-au indisponibilizat circa 195 de autovehicule, autoutilitare şi camioane şi s-a dispus ridicarea în vederea confiscării aproape 200 de căruţe.

Totodată, s-au aplicat 25.800 sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 42 milioane lei (o medie de peste 35 sancţiuni zilnic) în urma încălcării dispoziţiilor Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, şi au fost sesizate 26.403 de infracţiuni prevăzute de Legea 46/2008, în 4.830 de cazuri au început urmărirea penală (o medie de peste 36 de sesizări zilnic).

„Ce înseamnă 180.000 metri cubi de lemn?! Aproximativ 18 milioane de euro! Ce putem face cu 18 milioane de euro? Am putea face şase creşe a 70 de locuri fiecare, am putea să avem programul ‘O masă caldă’ pentru 152 de şcoli, am putea să construim 370 de apartamente ANL, am putea să cumpărăm 1.290 de Dacia Logan, am putea să plătim salariul minim net pentru 143 de persoane pe o perioadă de 35 de ani, am putea să construim un spital, (…) am putea să cumpărăm peste 500.000 de ghete/încălţăminte pentru copii”, a transmis Alin Prunean.

sursă: Agerpres

