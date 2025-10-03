„Mame tinere” la ESTE Filmul de Miercuri Blaj, în data de 8 octombrie. Seară specială, cu o peliculă premiată la Cannes

ESTE Filmul de Miercuri prezintă ”Mame tinere”, cel mai recent film al fraților Jean-Pierre și Luc Dardenne. Proiecția va avea loc miercuri, 8 octombrie, ora 19.00 la Palatul Cultural din Blaj.

Sinopsis:

Mame tinere urmărește viețile a cinci adolescente – Jessica, Perla, Julie, Ariane și Naïma – care trăiesc într-o casă maternală ce le sprijină în noul lor rol de mame.

Locul devine un refugiu fragil, în care se amestecă solidaritatea, frica, speranța și upta pentru un viitor mai bun.

Premii: Premiul pentru Cel mai bun scenariu și Premiul Juriului Ecumenic, Cannes 2025.

Rating: Nerecomandat sub 16 ani.

Subt. RO

Preț bilet: 10 lei – biletele se pot achiziționa în seara proiecției, de la Palatul Cultural, în limita locurilor disponibile.

„ESTE Filmul de Miercuri @ Blaj” este un proiect organizat de Asociația ESTE FILM din Sibiu, în parteneriat cu Asociația Culturală In Ars Veritas din Blaj.

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)*

Parteneri: Palatul Cultural Blaj, Primăria Municipiului Blaj

Parteneri media: Radio Blaj

