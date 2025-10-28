Connect with us

Educație

Manuscris valoros de la Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia, prezentat într-o expoziție organizată de Muzeul Național al Unirii

Un manuscris de valoare excepțională, aflat în custodia Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia, va fi prezentat în cadrul unei expoziții organizate de Muzeul Național al Unirii. Documentul se alătură altor exponate rare și foarte rare, din țară și străinătate.

Expoziția va fi deschisă marți, 4 noiembrie, de la ora 12.00, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Aceasta celebrează 310 de la începerea lucrărilor de construcție la Cetatea Alba Carolina, 1715-2025.

Colaborarea între cele două instituții, privind împrumutarea manuscrisului, este o premieră după zeci de ani, potrivit reprezentanților bibliotecii.

Manuscris cu sisteme de fortificații, de început de secol XVIII

”Împreună cu colegii din Muzeul Național al Unirii Alba Iulia scriem istorie. După 43 de ani, astăzi marcăm, sperăm, un nou început.

După zeci de ani, Biblioteca Batthyaneum împrumută un manuscris de excepțională valoare în cadrul unui eveniment organizat de o altă instituție. Muzeul Național al Unirii organizează o expoziție remarcabilă: 310 de la începerea lucrărilor de construcție la cetatea Alba Carolina, 1715-2025.

În cadrul expoziției, vizitatorii se vor putea bucura de exponate rare și foarte rare, din țară și din străinătate.

Iar între ele, și manuscrisul ”Ecolle de Mars pour apprendre l`art de fortifier bine une place avec la maniere de les attaquer et defender dedie a Son Excellence M. Le Marquis D. Phillip Gonzage, Commendant General de Canonier et Bombardier a Mantove pour S.M.R. et Imperiale”.

Este un manuscris de început de secol XVIII realizat în cinstea aristocratului Philip Gonzaga, unul dintre ultimii membri ai acestei familii celebre de Mantua.

Manuscrisul în limba franceză tratează sistemele de fortificaţii concepute de arhitecții Blaise François Pagan (1604-1665) şi Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707), folosind inclusiv culori diferite pentru a diferenția parapetele, cunetele, traversele, dar și şanţurile, glacisul și taberele militare”, au anunțat reprezentanții Bibliotecii Batthyaneum.

