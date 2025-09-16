Connect with us

Educație

Marius Cosmin Pintea, directorul Liceului Teoretic Teiuș, printre finaliștii regionali la Gala Premiilor – Directorii Anului 2025

Marius Cosmin Pintea, directorul Liceului Teoretic Teiuș, este unul dintre finaliștii din Regiunea Centru, pentru Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025. Acesta a câștigat selecția regională la categoria ”Inovare”.

În cadrul Galei, vor fi premiați patru directori de școală la categoriile: Inovare, Egalitate de Șanse, Antreprenoriat și Directorul Anului 2025. Jurizarea regională s-a desfășurat la Alba Iulia în zilele de 11 și 12 septembrie.

Anunțarea câștigătorilor și decernarea premiilor vor avea loc pe 20 octombrie la Opera Națională București.

Premiul acordat fiecărei categorii va fi de 3.500 de euro. Sumă este oferită cu scopul de a continua un proiect demarat în școală alături de comunitate sau pentru a demara un proiect nou.

Gala Premiilor pentru directorii de școli ai anului 2025 este un eveniment organizat de Asociația pentru Valori în Educație (AVE). Detalii, AICI.

Această inițiativă este despre directorii care nu așteaptă condiții perfecte, ci acționează cu curaj, perseverență și viziune pentru a face școala un loc mai bun pentru copii, profesori și comunitate, au anunțat organizatorii.

 

