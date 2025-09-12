Masa care Unește: Ghidul complet pentru cei care participă la recordul mondial de la Alba Iulia. Puncte de acces și informații

”Masa care Unește”: Sâmbătă, 13 septembrie la Alba Iulia se încearcă omologarea unui nou record mondial. Cea mai mare masă făcută din materiale reciclate. La masa în cauză sunt așteptați 10.000 de oameni.

Pentru ca totul să se desfășoare fără probleme organizatorii au realizat un ghid cu cele mai importante informații.

Accesul între ora 16:00 și 19:00 se face doar pe baza de brățară, pentru cei care s-au înscris pe site-ul evenimentului.

De unde se ridică brățările

Brățările se pot ridica de la punctul de ridicare situat lângă Monumentul Unirii din Cetatea Alba Carolina. Vineri, 12 septembrie punctul va fi deschis până la ora 20.00, iar sâmbătă, 13 septembrie până la ora 14:00.

Apoi fiecare brățară corespunde unei zone de acces. Mai exact culoarea brățării indica zona în care persoana va sta la masă.

Șase zone de acces la Masa care Unește

Sunt șase zone de access la masa pentru cei care si-au rezervat locul, cu intrări la separate, începând cu ora 16.00

Brățările de acces au 6 culori diferite, aferente celor 6 zone din cadrul evenimentului. Fiecare zonă beneficiază de o intrare dedicată care poate fi accesată astfel:

Intrare 1 – Negru – (La Vizitiu) Intrare dinspre Strada Crișan, lângă Casa de Cultură a Sindicatelor

Intrare 2 – Verde – (Restaurant Dante) Intrare dinspre Str. Unirii, lângă cafeneaua Dante

Intrare 3 – Albastru – (Spațiile Ryma) Intrare dinspre Str. Geminar, Poarta a VII-a a Cetății.

Intrare 4 – Roșu – (Barieră Pub13) Intrare dinspre Aleea Sf. Capistrano, Bariera de acces pentru mașini.

Intrare 5 – Mov – (Tunel bisericuță din lemn) Intrare dinspre Bvd. Încoronării, tunelul de acces în șanțurile cetății.

Intrare 6 – Portocaliu – (Restaurant Unio Vini) Intrare dinspre Str. Apullum, lângă restaurant Unio Vini.

Accesul pe bază de brățară începe sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 16:00. Purtarea brățării în timpul evenimentului este obligatorie, iar aceasta are afișate și informațiile privind sectorul de masă alocat. Voluntarii și panourile de direcționare vor ghida participanții către locurile lor.

Activități pentru toate vârstele și concert live al trupei The Motans

După ora 19.00, accesul în Șanțurile Cetății Alba Carolina va fi liber pentru toată lumea.

Vizitatorii vor putea descoperi autenticitatea folclorului prin spectacolele Tulnicăreselor Moațele și ale ansamblurilor populare din zonă, dar și prin show-uri de reenactment cu daci și romani, desfășurate în cetate.

Cei mici vor avea la dispoziție zone dedicate pentru joacă, cluburi de lectură și ateliere creative organizate de partenerii evenimentului. Atmosfera de sărbătoare va fi completată de muzică live de calitate, adusă pe scenă de unii dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului.

The Motans, Miniraver, Cristian Alexievici Band și Moving Elements vor susține pe 13 septembrie show-uri pline de energie.

Accesul la concerte este gratuit și disponibil pentru publicul larg, începând cu ora 19:00.

Program Masa care Unește

16:00 – Acces pe zone pentru cei care si-au rezervat locul la masa, conform brățării

17:30 – 18:30 – Masa comunitară cu 10.000 de participanți

După ora 19:00 – Anunțul Guinness World Records și începutul programului artistic pe scenă cu participare gratuită

Cea mai mare masă din materiale reciclate

În ultimele zile zeci de voluntari au lucrat pentru a monta paleții care au format masa lungă de 2,7 kilometri din materiale reciclabile. Masa înconjoară aproape în toatalitate Șanțurile Cetății Alba Carolina.

Sâmbătă, 10.000 de persoane se vor așeza la masă, pentru a stabili un nou record mondial. Mai exact se va încerca stabilirea unui nou record mondial: cea mai mare masă lungă de 2, 7 kilometri făcută integral din materiale reciclabile.

Persoanele care au vrut să participe la stabilirea recordului mondial s-au putut înscrie, în mod gratuit, pe site-ul oficial al evenimentului.

