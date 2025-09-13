Connect with us

LIVE VIDEO: „Masa care Unește” la Alba Iulia. A început evenimentul ce marchează un nou record mondial, în Cetatea Alba Carolina

„Masa care Unește”, evenimentul care va stabili la Alba Iulia un nou record mondial ce va fi înscris în cartea Guinness World Records, a început sâmbătă după-amiază în Șanțurile Cetății Alba Carolina.

10.000 de participanți urmează să se așeze la cea mai mare masă din lume, construită exclusiv din materiale reciclabile, cu o lungime de 2,7 kilometri.

Masa înconjoară aproape în întregime șanțurile Cetății Alba Carolina.


Participanții intră prin zonele de acces în locația evenimentului.

Masa este pregătită de organizatori, cu platouri cu mâncare.

Program Masa care Unește

  • 16:00 – Acces pe zone pentru cei care si-au rezervat locul la masa, conform brățării. AICI, detalii
  • 17:30 – 18:30 – Masa comunitară cu 10.000 de participanți
  • După ora 19:00 – Anunțul Guinness World Records și începutul programului artistic pe scenă cu participare gratuită

Activități pentru toate vârstele și concert live al trupei The Motans

După ora 19.00, accesul în Șanțurile Cetății Alba Carolina este liber pentru toată lumea.

Vizitatorii vor putea descoperi autenticitatea folclorului prin spectacolele Tulnicăreselor Moațele și ale ansamblurilor populare din zonă, dar și prin show-uri de reenactment cu daci și romani, desfășurate în cetate.

Cei mici vor avea la dispoziție zone dedicate pentru joacă, cluburi de lectură și ateliere creative organizate de partenerii evenimentului. Atmosfera de sărbătoare va fi completată de muzică live de calitate, adusă pe scenă de unii dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului.

The Motans, Miniraver, Cristian Alexievici Band și Moving Elements vor susține pe 13 septembrie show-uri pline de energie.

Accesul la concerte este gratuit și disponibil pentru publicul larg, începând cu ora 19:00.

“Masa Care Unește”. Eveniment dedicat comunității

Evenimentul “Masa Care Unește” face parte dintr-o serie de astfel de mese comunitare inedite organizate de Bloom The World în locuri spectaculoase din România, precum masa de pe masivul Muntele Mic, în Munții Retezat sau Peștera Meziad. Fiecare eveniment “Masa Care Unește”, o adevărată sărbătoare dedicată comunității, care aduce împreună oameni de pretutindeni și promovează tradițiile românești, gastronomia locală și sustenabilitatea.

Dincolo de intrarea în Cartea Recordurilor, “Masa Care Unește” înseamnă și cel mai mare efort comunitar, transmit organizatorii.

Peste 40 de companii de renume au donat de la mâncare, băuturi, până la bănci, farfurii, tacâmuri, flori, detergenți și șervețele.

Peste 1.000 de voluntari, de toate vârstele au contribuit la asamblarea mesei, la organizarea evenimentului cu toate toate activitățile sale.

Pentru construirea mesei lungi de 2,7 kilometri, în jurul cetății Alba Carolina, s-au folosit aproape 1.500 de europaleți, 2.700 de panouri doka, transportate cu 10 camioane.

5,4 kilometri de bănci și scaune sunt așezate în jurul mesei.

Masa este decorată cu 10.000 de fire de flori. Pe masă sunt 10.000 de farfurii din ceramică reciclată, special create pentru eveniment. Pentru masa comunitară, la care invitații participă gratuit, au fost pregătite 5 tone de mâncare, la care sunt utilizați 5.000 de litri de apă.

Eveniment

„Masa care Unește" la Alba Iulia. A început evenimentul ce marchează un nou record mondial, în Cetatea Alba Carolina
