VIDEO: Masa care unește 10.000 de oameni în Alba Iulia, FILMATĂ COMPLET. Momente memorabile în Cetatea Alba Carolina

Masa care Unește în Alba Iulia: 10.000 de oameni au ocazia să participe, în șanțurile Cetății Alba Carolina, la ”Masa care Unește”, construită pe o distanță de peste 2,7 kilometri. Evenimentul din 13 septembrie face istorie.

Inițiat pentru a stabili un nou record mondial: cea mai lungă masă construită din materiale reciclabile, evenimentul are și semnificații pentru comunitate. Pe lângă cei 10.000 de participanți din toată țara, a reunit efortul a peste o mie de voluntari, persoane fizice și firme.

La eveniment participă persoane din Alba (majoritatea), însă sunt prezenți și oameni din alte județe, ca Sibiu, Cluj, Mureș, Hunedoara.

Evenimentul “Masa Care Unește” face parte dintr-o serie de astfel de mese comunitare inedite organizate de Bloom The World în locuri spectaculoase din România.

Fiecare eveniment “Masa Care Unește”, o adevărată sărbătoare dedicată comunității, care aduce împreună oameni de pretutindeni și promovează tradițiile românești, gastronomia locală și sustenabilitatea.

Masa care Unește. Program

După ora 19.00, accesul în Șanțurile Cetății Alba Carolina este liber pentru public.

Vizitatorii pot descoperi autenticitatea folclorului prin spectacolele Tulnicăreselor Moațele și ale ansamblurilor populare din zonă, dar și prin show-uri de reenactment cu daci și romani, desfășurate în cetate.

Cei mici au la dispoziție zone dedicate pentru joacă, cluburi de lectură și ateliere creative.

Atmosfera este completată de muzică live, adusă pe scenă de unii dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului: The Motans, Miniraver, Cristian Alexievici Band și Moving Elements.

Evenimentul “Masa Care Unește” este organizat deBloom The World, Magic Maker Communication, Asociația 11even, AVA Smart Events, Vânzător de idei. Este susținut de Primăria Municipiului Alba Iulia.

