Medalii pentru luptătorii de kickbox ai Clubului Revolution Academy Alba, la Campionatul Mondial de Freestyle Kickboxing
Cinci sportivi ai Clubului Revolution Academy Alba Iulia au reprezentat orașul la Campionatul Mondial de Freestyle Kickboxing. Competiția sportivă a avut loc în weekend-ul ce a trecut la Ploiești.
Au urcat în ring mai mulți sportivi experiementați în competiții naționale, dar și internaționale. Alături de ei s-a aflat în colțul ringului, Robert Truță, instructor al clubului din Alba Iulia.
Ce medalii au obținut sportivii
- Tudor Popa – Locul 1 pe reguli de K1
- Balica Alexandru – Locul 1 Full Contact
- Balica Alexandru – Locul 2 K1
- Hategan Milan – Locul 3 K1
- Rus Matei – Locul 3 K1
- Rus Antonia – Locul 2 K1
”A fost un nou test pentru noi, am trecut și testul asta. Lucrăm cu o generație de sportivi care acum simt cel mai bine ce înseamnă competițiile sportive. Luăm fiecare competiție cu seriozitate, ne pregătim și încercăm să dăm ce e mai bun din noi pe suprafața de luptă, dar și ca antrenori și instructori, la colțul ringului”, a declarat Alin Moldovan pentru alba24.ro, antrenorul principal al clubului.
