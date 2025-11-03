Connect with us

Medalii pentru luptătorii de kickbox ai Clubului Revolution Academy Alba, la Campionatul Mondial de Freestyle Kickboxing

acum O oră

Cinci sportivi ai Clubului Revolution Academy Alba Iulia au reprezentat orașul la Campionatul Mondial de Freestyle Kickboxing. Competiția sportivă a avut loc în weekend-ul ce a trecut la Ploiești.

Au urcat în ring mai mulți sportivi experiementați în competiții naționale, dar și internaționale. Alături de ei s-a aflat în colțul ringului, Robert Truță, instructor al clubului din Alba Iulia.

Ce medalii au obținut sportivii

  •  Tudor Popa – Locul 1 pe reguli de K1
  • Balica Alexandru – Locul 1 Full Contact
  • Balica Alexandru – Locul 2 K1
  •  Hategan Milan – Locul 3 K1
  • Rus Matei – Locul 3 K1
  •  Rus Antonia – Locul 2 K1

”A fost un nou test pentru noi, am trecut și testul asta. Lucrăm cu o generație de sportivi care acum simt cel mai bine ce înseamnă competițiile sportive. Luăm fiecare competiție cu seriozitate, ne pregătim și încercăm să dăm ce e mai bun din noi pe suprafața de luptă, dar și ca antrenori și instructori, la colțul ringului”, a declarat Alin Moldovan pentru alba24.ro, antrenorul principal al clubului.

