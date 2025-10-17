Meta renunță la aplicația desktop Messenger în mai puțin de 30 de zile. Cum vor putea utilizatorii să-și salveze conversațiile

Utilizatorii nu vor mai putea folosi aplicația Messenger pe Windows și macOS. Meta a anunțat că renunță definitiv la aplicațiile Messenger pentru Windows și macOS, începând cu 15 decembrie 2025.

După această dată, utilizatorii nu vor mai putea accesa serviciul de mesagerie prin aplicațiile desktop, fiind direcționați automat către versiunile web de Facebook sau Messenger.com.

Meta a confirmat că va închide definitiv aplicația Messenger pentru desktop, disponibilă până acum pe Windows și macOS.

Ce se schimbă concret

Potrivit unui e-mail transmis publicației Engadget, compania a confirmat că aplicațiile native pentru Windows și macOS vor fi dezactivate complet. Utilizatorii vor primi notificări în aplicație înainte de închiderea serviciului, iar după data-limită nu se vor mai putea conecta.

Aplicația Messenger pentru Mac a fost deja retrasă din App Store, iar versiunea pentru Windows nu mai primește actualizări. Versiunile mobile (pentru iOS și Android) nu sunt afectate de această decizie și vor continua să funcționeze normal.

Meta recomandă ca utilizatorii să activeze funcția de stocare sigură (Secure Storage) din secțiunea Privacy & Safety a setărilor Messenger și să seteze un cod PIN, pentru a se asigura că își pot accesa conversațiile criptate și după dezactivarea aplicației desktop.

Dacă această opțiune nu este activată, o parte din istoricul conversațiilor criptate ar putea deveni inaccesibilă după 15 decembrie.

De ce renunță Meta la aplicația desktop

Compania nu a oferit o explicație oficială, însă decizia vine după o serie de schimbări în strategia Meta privind aplicațiile sale. În 2024, Messenger pentru desktop a fost înlocuit treptat cu o Progressive Web App (PWA) — o versiune bazată pe browser, mai ușor de întreținut și de actualizat.

Potrivit publicațiilor TechCrunch și AppleInsider, eliminarea aplicațiilor native ar putea fi motivată de reducerea costurilor de dezvoltare și întreținere, dar și de dorința companiei de a unifica experiența utilizatorilor în ecosistemul său online.

Cum te poți pregăti înainte de 15 decembrie dacă ai Messenger pe Desktop

Activează stocarea sigură (Secure Storage) în Messenger și setează un PIN personal.

Verifică dacă istoricul conversațiilor este sincronizat corect cu contul tău.

Salvează local conversațiile sau fișierele importante.

Folosește Messenger.com sau Facebook.com pentru a accesa mesajele de pe desktop.

Poți adăuga Messenger web ca aplicație instalabilă (PWA) în browser, pentru o experiență similară cu cea a aplicației clasice.

Dezavantaje pentru utilizatori

Utilizatorii pierd unele funcții ale aplicației native, cum ar fi notificările integrate în sistemul de operare, accesul rapid din bara de activități sau performanța mai bună a aplicației dedicate.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News