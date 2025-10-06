Ministrul Energiei: Preţul pe KWh pentru consumatorii casnici ar putea ajunge la 1 leu, 1 leu „şi un pic”

Prețul pe KWh pentru consumatorul casnic ar putea ajunge la 1 leu, 1 leu „și un pic”, prin stabilirea unor mecanisme foarte clare, în urma discuțiilor cu producătorii și furnizorii, a afirmat, luni, ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, la un eveniment de specialitate.

„E foarte tentant să vii și să spui: plafonăm la 1 leu. Cred că, cu măsuri atât de brutale, nu vei reuși niciodată să câștigi încrederea pieței și a partenerului economic. Cred foarte mult că măsura asta putem să o facem pentru toți consumatorii casnici din niște mecanisme foarte clare împreună cu producătorii și cu furnizorii, într-o discuție aplicată punctual pentru consumatorul casnic.

Și sunt niște mecanisme pe care cred că le știm cu toții, n-aș vrea să intru acum în detalii, vreau să spun doar că vreau să fim parteneri în gândirea asta și din punct de vedere economic poate să fie un calcul care să ne ducă la un leu, un leu și un pic atunci când vorbim despre prețul la consumatorul casnic. Mă refer la prețul final cu toate accesoriile și cu toate tarifele plus taxe și TVA.

Din acest punct de vedere, vă invit să fim parteneri într-un termen cât mai scurt, în acel format deschis de grup de lucru pe care l-am avut încă de la începutul mandatului”, a menționat Bogdan-Gruia Ivan, la un eveniment pe teme de energie.

El a subliniat că liberalizarea prețului la energie a produs un șoc, prețul urcând de la 0,68 la 1,50 – 1,55 lei.

„Va fi o formulă în care atingem și un element foarte important de stabilizare, de reducere a inflației, pentru că șocul de la 0,68 la 1,50 – 1,55 lei, știți și dumneavoastră, în societate a fost unul devastator, plus toate știrile și breaking news-urile care au venit după asta.

Deși avem 3,7 milioane de consumatori care au în medie un consum de 100 KWh pe lună și plăteau 70 de lei, iar acum plătesc 150 de lei, nu e o sumă uriașă, dar în același timp, mediatic vorbind, e x2, iar acest lucru poate să aibă impact pe orizontală și acest lucru se vede în toate produsele și serviciile pe care noi le consumăm.

Dacă în 2019, în medie, conform Eurostat, ponderea costului energiei în produsul finit era de 2%, astăzi, în 2025, tot conform Eurostat, e de 10% în medie, ceea ce arată că energia are o importanță tot mai mare în tot ce înseamnă zonă economică”, a adăugat ministrul.

Potrivit acestuia, România, astăzi, într-un deficit de balanță comercială de 33 de miliarde de euro, are o pondere de peste 70% doar în cazul industriei petrochimice.

Ministrul Energiei a anunțat la 1 octombrie că ia în calcul un proiect de lege prin care să fie blocată deconectarea la acei clienți vulnerabili care nu își permit să plătească facturile, dar și un mecanism prin care, pentru consumatorii cu un venit până în 2.500 – 3.000 lei, prețul la energie electrică să fie de maximum 1 leu pe kilowatt.

„În momentul de față sunt patru companii care furnizează energia electrică sub 1,30 lei, cât era plafonul maxim înainte de eliminarea de la 1 iulie. Oamenii pot să se uite pe comparatorul de prețuri, pot, în mod gratuit, să opteze să se mute la un alt furnizor care să-i dea un preț mai bun.

Separat, iau în calcul un proiect de lege prin care să blochez deconectarea la acei clienți vulnerabili, pe de o parte, care nu își permit să plătească facturile, și, doi, un mecanism prin care, pentru oamenii care au un venit până în 2.500 – 3.000 lei, să avem un preț maxim de un leu per kilowatt. Sunt mecanisme în lucru în momentul de față, pe care vreau să le operaționalizăm în iarna asta, pentru a trece această perioadă dificilă”, a spus, recent, Ivan la Antena3.

