Connect with us

Eveniment

Ministrul Energiei: Preţul pe KWh pentru consumatorii casnici ar putea ajunge la 1 leu, 1 leu „şi un pic”

Publicat

acum 50 de secunde

Prețul pe KWh pentru consumatorul casnic ar putea ajunge la 1 leu, 1 leu „și un pic”, prin stabilirea unor mecanisme foarte clare, în urma discuțiilor cu producătorii și furnizorii, a afirmat, luni, ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, la un eveniment de specialitate.

„E foarte tentant să vii și să spui: plafonăm la 1 leu. Cred că, cu măsuri atât de brutale, nu vei reuși niciodată să câștigi încrederea pieței și a partenerului economic. Cred foarte mult că măsura asta putem să o facem pentru toți consumatorii casnici din niște mecanisme foarte clare împreună cu producătorii și cu furnizorii, într-o discuție aplicată punctual pentru consumatorul casnic.

Și sunt niște mecanisme pe care cred că le știm cu toții, n-aș vrea să intru acum în detalii, vreau să spun doar că vreau să fim parteneri în gândirea asta și din punct de vedere economic poate să fie un calcul care să ne ducă la un leu, un leu și un pic atunci când vorbim despre prețul la consumatorul casnic. Mă refer la prețul final cu toate accesoriile și cu toate tarifele plus taxe și TVA.

Din acest punct de vedere, vă invit să fim parteneri într-un termen cât mai scurt, în acel format deschis de grup de lucru pe care l-am avut încă de la începutul mandatului”, a menționat Bogdan-Gruia Ivan, la un eveniment pe teme de energie.

El a subliniat că liberalizarea prețului la energie a produs un șoc, prețul urcând de la 0,68 la 1,50 – 1,55 lei.

„Va fi o formulă în care atingem și un element foarte important de stabilizare, de reducere a inflației, pentru că șocul de la 0,68 la 1,50 – 1,55 lei, știți și dumneavoastră, în societate a fost unul devastator, plus toate știrile și breaking news-urile care au venit după asta.

Deși avem 3,7 milioane de consumatori care au în medie un consum de 100 KWh pe lună și plăteau 70 de lei, iar acum plătesc 150 de lei, nu e o sumă uriașă, dar în același timp, mediatic vorbind, e x2, iar acest lucru poate să aibă impact pe orizontală și acest lucru se vede în toate produsele și serviciile pe care noi le consumăm.

Dacă în 2019, în medie, conform Eurostat, ponderea costului energiei în produsul finit era de 2%, astăzi, în 2025, tot conform Eurostat, e de 10% în medie, ceea ce arată că energia are o importanță tot mai mare în tot ce înseamnă zonă economică”, a adăugat ministrul.

Potrivit acestuia, România, astăzi, într-un deficit de balanță comercială de 33 de miliarde de euro, are o pondere de peste 70% doar în cazul industriei petrochimice.

Ministrul Energiei a anunțat la 1 octombrie că ia în calcul un proiect de lege prin care să fie blocată deconectarea la acei clienți vulnerabili care nu își permit să plătească facturile, dar și un mecanism prin care, pentru consumatorii cu un venit până în 2.500 – 3.000 lei, prețul la energie electrică să fie de maximum 1 leu pe kilowatt.

„În momentul de față sunt patru companii care furnizează energia electrică sub 1,30 lei, cât era plafonul maxim înainte de eliminarea de la 1 iulie. Oamenii pot să se uite pe comparatorul de prețuri, pot, în mod gratuit, să opteze să se mute la un alt furnizor care să-i dea un preț mai bun.

Separat, iau în calcul un proiect de lege prin care să blochez deconectarea la acei clienți vulnerabili, pe de o parte, care nu își permit să plătească facturile, și, doi, un mecanism prin care, pentru oamenii care au un venit până în 2.500 – 3.000 lei, să avem un preț maxim de un leu per kilowatt. Sunt mecanisme în lucru în momentul de față, pe care vreau să le operaționalizăm în iarna asta, pentru a trece această perioadă dificilă”, a spus, recent, Ivan la Antena3.

sursa: Agerpres

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 50 de secunde

Ministrul Energiei: Preţul pe KWh pentru consumatorii casnici ar putea ajunge la 1 leu, 1 leu „şi un pic”
Economieacum 41 de minute

Românii pot cumpăra titluri de stat Tezaur, cu dobânzi de până la 7,85%. Care sunt condițiile
Evenimentacum O oră

Un tânăr din Alba Iulia va sta 24 de ore în arestul poliției, după un accident rutier: A condus beat și fără carnet o mașină
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 zile

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 5 zile

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 41 de minute

Românii pot cumpăra titluri de stat Tezaur, cu dobânzi de până la 7,85%. Care sunt condițiile
Actualitateacum 7 ore

Sprijin pentru fermieri: toate ajutoarele vor fi menținute și în 2026. Asigurări date de Ministerul Agriculturii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba (P)
Evenimentacum 4 zile

Guvernul a stabilit proiectele pe care nu le mai finanțează. Ce investiții vor fi oprite și de ce
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Succes remarcabil pentru Miriam Bulgaru: S-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF de la București
Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Alba Iulia are un campion național la box. David Popescu, elevul lui Andrei Dărămuș, câștigător la Campionatul de Cadeți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 17 ore

Horoscop 6-12 octombrie: Săptămâna transformărilor interioare. Care sunt zilele norocoase
Evenimentacum 20 de ore

FOTO: Inspire Cinema din Alba Mall se reinventează: scaune VIP, ecrane 3D și design ultramodern
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți
Actualitateacum o zi

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți: Inteligența artificială poate cartografia o cameră cu ajutorul semnalului wireless
rechemare BMW
Evenimentacum 6 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

5 octombrie: Ziua europeană a depresiei. Boala dusă în tăcere, care nu dă forme exterioare
Evenimentacum 2 zile

Când este cel mai bine să îți faci vaccinul antigripal: Sunt deja cazuri de gripă în România
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 2 zile

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Educațieacum 3 zile

Vacanța de toamnă 2025. În octombrie, elevii vor avea prima vacanță din acest an. Când va începe și cât va dura
Mai mult din Educatie