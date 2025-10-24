Connect with us

Ministrul Sănătății: Extinderea rețelei caravanelor medicale reprezintă următorul pas firesc

acum O oră

Extinderea rețelei caravanelor medicale și decontarea serviciilor oferite de acestea prin CNAS reprezintă următorul pas firesc în direcția potrivită, susține ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Mai exact, cabinetele medicale mobile de prevenție și screening pentru boli grave vor fi organizate de spitale, în parteneriat cu asociații și organizații locale. Din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate se vor deconta serviciile medicale de spitalizare de zi, consultațiile, precum și procedurile diagnostice și terapeutice.

Serviciile vor fi acordate de medici specialiști, prin asistență medicală mobilă, în baza relației contractuale a spitalelor cu casele de asigurări de sănătate”, a scris ministrul, pe Facebook.

Alexandru Rogobete a afirmat că va fi extinsă și rețeaua de autospeciale (cabinete medicale mobile) pentru screening oncologic, cu precădere în zonele în care populația nu are acces la servicii medicale.

Aceste investigații medicale sunt destinate atât pacienților asigurați, cât și celor neasigurați, indiferent de zona de reședință.

„Prin dezvoltarea acestor tipuri de servicii, oferim acces la sănătate pentru toți românii, indiferent de locul în care trăiesc sau de situația materială. Pentru că așa este echitabil și corect”, a mai scris ministrul Sănătății.

