Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord privind modificarea pachetului doi de măsuri fiscale. Printre schimbări se numără introducerea unui capital social diferențiat pentru înființarea firmelor, reducerea bazei de calcul a CASS pentru persoanele cu venituri din activități independente, măsuri noi pentru finanțarea sistemului sanitar, dar și o perioadă de tranziție de 10 ani pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților la 65 de ani.

Discuțiile au vizat și alte teme sensibile, precum guvernanța companiilor de stat, taxarea criptomonedelor, impozitul pe avere și investițiile prin PNRR și programul „Anghel Saligny”, urmând ca Guvernul să își asume răspunderea în Parlament pe acest pachet până la finalul săptămânii potrivit Antena3.ro.

Prima ședință a Coaliției după boicotul PSD

Luni, PSD a revenit la masa negocierilor în Coaliția de guvernare (PSD–PNL–USR–UDMR), după mai multe săptămâni de absență generată de tensiuni cu USR. Ședința s-a desfășurat la Palatul Victoria și a început la ora 17:30, fiind precedată de amânarea ședinței de Guvern, pentru a permite dezbaterile în Coaliție. Discuțiile au durat aproape patru ore.

Capital social diferențiat – firmele plătesc mai puțin la înființare

În urma negocierilor, s-a decis eliminarea propunerii inițiale a ministrului Finanțelor, care prevedea un capital social de 8.000 lei pentru toate SRL-urile.

În schimb, se introduce un prag diferențiat:

500 lei pentru firme cu cifra de afaceri de până la 400.000 lei;

5.000 lei pentru firme cu cifră de afaceri de până la 7 milioane lei;

90.000 lei pentru cele care depășesc 7 milioane lei.

CASS – reducere față de propunerea inițială, dar mai mare decât nivelul actual

Ministerul Finanțelor propusese o creștere a bazei de calcul pentru CASS la 90 salarii minime/an pentru persoanele cu venituri din activități independente (față de 60 salarii actuale).

Coaliția a convenit, însă, un nivel intermediar: 72 salarii minime/an – mai mult decât înainte, dar mai puțin decât propus inițial.

Sănătate – numiri și alocări bugetare revizuite

În contextul unui deficit de 11 miliarde lei la CNAS, s-au adoptat următoarele măsuri:

Șefii de secție din spitalele universitare vor fi numiți de manageri după concurs, fără veto din partea facultăților de medicină;

Bugetele se realocă astfel încât serviciile de ambulatoriu să primească fonduri mai mari, în timp ce secțiile spitalicești vor primi mai puțin

Pensiile magistraților – tranziție de 10 ani până la vârsta de 65 de ani

Reforma controversată privind pensiile magistraților vizează creșterea vârstei de pensionare de la aproximativ 47 de ani la 65 de ani.

Pentru a evita posibile constatări de neconstituționalitate, Coaliția a decis introducerea unei perioade de tranziție de 10 ani.

Ministerul Muncii urmează să finalizeze proiectul și să solicite avizul Consiliului Superior al Magistraturii, deși CSM se opune măsurii.

Alte măsuri și tensiuni în Coaliție

Taxa de 25 lei pentru coletele din afara UE rămâne neschimbată

Dispute au apărut pe tema OUG 109 (guvernanța corporativă a companiilor de stat): USR susține flexibilizarea modului de numire/demitere, în timp ce PSD refuză modificări.

Alte subiecte – cum ar fi trecerea asistenților sociali în subordinea Ministerului Muncii, alegerile parțiale și numirea de prefecți – vor fi discutate în următoarea ședință, marți, inclusiv în contextul investițiilor prin PNRR și programul „Anghel Saligny”

Asumarea răspunderii în Parlament

Bolojan intenționează să prezinte pachetul doi de măsuri fiscale în Guvern în această săptămână și să își asume răspunderea pentru adoptarea lui în Parlament până la finalul săptămânii.

