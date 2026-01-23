Connect with us

Pagină de internet prin care se puteau angaja asasini plătiți, descoperită de polițiști. Plata se făcea în criptomonede

Publicat

acum O oră

Pagină de internet prin care se puteau angaja asasini plătiți, descoperită de polițiști. Dosarul a plecat de la o sesizare din Marea Britanie. Polițiștii români cred că plata pentru aceste servicii ar fi fost realizată exclusiv în criptomonede, prin intermediul unui sistem de tip escrow. Sistemul era administrat direct pe site, cu scopul de a oferi anonimat și de a îngreuna identificarea fluxurilor financiare.

La data de 14 ianuarie 2026, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, în municipiile București și Râmnicu Vâlcea, într-o cauză penală inițiată în baza unei cereri de asistență judiciară internațională, transmisă de autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Cercetările efectuate în Marea Britanie, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la omor calificat, tentativă la omor calificat, instigare la vătămare corporală, tentativă la vătămare corporală și spălarea banilor, au vizat existența și funcționarea unei pagini de internet suspectată că ar facilita contractarea de asasini.

Plata pentru aceste servicii ar fi fost realizată exclusiv în criptomonede, prin intermediul unui sistem de tip escrow, creat și administrat direct pe site, cu scopul de a oferi anonimat și de a îngreuna identificarea fluxurilor financiare.

Utilizarea criptomonedelor ar fi reprezentat un element central al modului de operare al platformei, fiind destinată atât protejării identității utilizatorilor, cât și disimulării provenienței fondurilor.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și indisponibilizate mai multe dispozitive de stocare a datelor, criptomonede în valoare de aproximativ 650.000 de USD, precum și 292.890 de lei și 48.600 de euro.

De asemenea, două persoane cercetate, cetățeni români au fost audiați în cursul aceleași zile.

Acțiunea a fost realizată împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea, precum și reprezentanți din cadrul poliției judiciare din Marea Britanie.

