Patinoarul din Aiud își prelungește programul până pe 25 ianuarie. Orarul de funcționare
Temperaturile scăzute din această perioadă, precum și interesul crescut al copiilor și tinerilor pentru activitățile de iarnă i-au determinat pe reprezentanții Primăriei Aiud să prelungească programul de funcționare al patinoarului până la data de 25 ianuarie.
Potrivit reprezentanților instituției, patinoarul va funcționa după următorul program:
- Luni - Vineri: 15:00 - 20:00
- Sâmbătă - Duminică: 12:00 - 20:00
„Vă așteptăm să vă bucurați de iarnă și de mișcare în aer liber”, au transmis reprezentanții primăriei.
