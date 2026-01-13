Patinoarul din Aiud își prelungește programul până pe 25 ianuarie. Orarul de funcționare

Temperaturile scăzute din această perioadă, precum și interesul crescut al copiilor și tinerilor pentru activitățile de iarnă i-au determinat pe reprezentanții Primăriei Aiud să prelungească programul de funcționare al patinoarului până la data de 25 ianuarie.

Potrivit reprezentanților instituției, patinoarul va funcționa după următorul program:

Luni - Vineri: 15:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică: 12:00 - 20:00

„Vă așteptăm să vă bucurați de iarnă și de mișcare în aer liber”, au transmis reprezentanții primăriei.