Connect with us

Eveniment

”Pationar în aer liber” pe trotuarele din Alba Iulia vineri dimineață. Exerciții de echilibru și ”ruletă rusească” la fiecare pas

Publicat

acum 4 secunde

Trotuarele din Alba Iulia s-au transformat vineri, 16 ianuarie, într-un ”pationar în aer liber”. Fluctuația de temperatură din noaptea de joi spre vineri și de la primele ore ale dimineții a dus la un fenomen periculos pentru pietoni. 

Apa topită de pe trotuare a înghețat în dimineața zilei de vineri. Drept urmare încă de la primele ore ale dimineții, pe mare parte a trotuarelor s-a format un strat subțire de gheață. 

Atât de subțire încât puteai spune că pășești pe sticlă.

Iar asta s-a văzut în mai toate zonele din oraș. Localnicii care au fost pietoni în drumul spre locul de muncă, școală, sau care au fost nevoiți să iasă din casă dimineața, s-au transformat în adevărați echilibriști.

Pe trotuare se puteau observa oameni care fie făceau pași mici pentru a se asigura că nu alunecă, sau persoane care din când în când ridicau mâinile în aer pentru a-și păstra echilibrul.

Fiecare pas în unele zone a reprezentat o ”ruletă ruasească”, mai pe scurt pietonii nu știau dacă vor aluneca la acel pas sau nu.

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 5 secunde

”Pationar în aer liber” pe trotuarele din Alba Iulia vineri dimineață. Exerciții de echilibru și ”ruletă rusească” la fiecare pas
Evenimentacum O oră

ÎCCJ trimite la CCR o „expertiză independentă”, potrivit căreia reforma guvernului „anulează total pensiile de serviciu”
Cugiracum 2 ore

Poliția locală dintr-un oraș din Alba atenționează cetățenii să curețe zăpada din fața imobilelor. Ce amenzi riscă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Blajacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 13 ore

Ce măsuri iau autoritățile din Alba pentru a asigura alimentarea cu energie electrică în condiții meteo severe
Administrațieacum 2 zile

Guvernul Bolojan a aprobat prioritățile pentru Programul „Anghel Saligny” 2026. Ce proiecte sunt preferate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

România, scumpă țară: Topul creșterilor de prețuri pe parcursul ultimului an. Date oficiale INS
Economieacum 2 zile

Nu poți vinde casa sau mașina dacă nu ai plătit taxele și impozitele locale. Reforma administrativă, pusă în dezbatere
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 20 de ore

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Evenimentacum 2 zile

Miriam Bulgaru va juca la Transylvania Open 2026, în Cluj Napoca. Sportiva din Alba Iulia a primit un wild card
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 11 ore

Unul din patru angajați români, la limita burnout-ului în 2025. Care au fost principalele surse de epuizare
Evenimentacum 14 ore

VIDEO: ”Iarna asta la Alba Iulia”. Videoclip muzical în Cetate, realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale de Lucian Craiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 5 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 24 de ore

Accesul pacienților la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază, prelungit cu 12 luni. Hotărâre aprobată de Guvern
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 24 de ore

Memorandum privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase salariaţilor Ministerului Sănătăţii, aprobat de Guvern
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

sri
Educațieacum 14 ore

Admitere la Academia Națională de Informații în 2026: tinerii se pot înscrie până în 31 ianuarie. Cum devii ofițer SRI
Educațieacum 2 zile

15 ianuarie - Ziua lui Eminescu: 176 de ani de la nașterea celui mai mare poet român. „Luceafărul”, cel mai lung poem de dragoste
Mai mult din Educatie