Eveniment
”Pationar în aer liber” pe trotuarele din Alba Iulia vineri dimineață. Exerciții de echilibru și ”ruletă rusească” la fiecare pas
Trotuarele din Alba Iulia s-au transformat vineri, 16 ianuarie, într-un ”pationar în aer liber”. Fluctuația de temperatură din noaptea de joi spre vineri și de la primele ore ale dimineții a dus la un fenomen periculos pentru pietoni.
Apa topită de pe trotuare a înghețat în dimineața zilei de vineri. Drept urmare încă de la primele ore ale dimineții, pe mare parte a trotuarelor s-a format un strat subțire de gheață.
Atât de subțire încât puteai spune că pășești pe sticlă.
Iar asta s-a văzut în mai toate zonele din oraș. Localnicii care au fost pietoni în drumul spre locul de muncă, școală, sau care au fost nevoiți să iasă din casă dimineața, s-au transformat în adevărați echilibriști.
Pe trotuare se puteau observa oameni care fie făceau pași mici pentru a se asigura că nu alunecă, sau persoane care din când în când ridicau mâinile în aer pentru a-și păstra echilibrul.
Fiecare pas în unele zone a reprezentat o ”ruletă ruasească”, mai pe scurt pietonii nu știau dacă vor aluneca la acel pas sau nu.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.