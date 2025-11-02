Connect with us

Economie

Patronate: Zeci de mii de muncitori din construcții vor trebui dați afară dacă proiectele PNRR și „Anghel Saligny” rămân blocate

Publicat

acum 33 de secunde

Patronate: Zeci de mii de muncitori din construcții vor trebui dați afară dacă proiectele PNRR și „Anghel Saligny” rămân blocate. Vicepreședintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții avertizează: România riscă să redevină exportator de forță de muncă.

Simulările realizate de Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) arată că aproximativ 50.000 de persoane ar putea fi disponibilizate din sectorul construcțiilor și din industriile conexe dacă o parte dintre proiectele finanțate prin PNRR și programul „Anghel Saligny” vor rămâne oprite sau amânate.

Vicepreședintele FPSC, Irinel Gheorghe, avertizează că, în acest scenariu, România riscă să redevină exportator de forță de muncă, după ani de eforturi pentru readucerea meseriașilor în țară, potrivit Agerpres.

„Sectorul construcțiilor are un rol integrator în economia României, generând activitate în alte cinci-șase industrii. Este foarte greu pentru firmele de construcții să-și recalibreze forța de muncă, mai ales că unele proiecte finanțate prin PNRR și Anghel Saligny au fost oprite sau încetinite.

Simulările noastre arată că, dacă situația rămâne neschimbată, aproximativ 50.000 de oameni vor fi disponibilizați.

Drama nu este doar pierderea locurilor de muncă, ci faptul că acești oameni vor pleca din nou în străinătate”, a declarat Irinel Gheorghe, în cadrul conferinței „Provocări concurențiale în sectorul construcțiilor”.

La rândul său, președintele FPSC, Cristian Erbașu, a subliniat că situația muncitorilor străini, aduși în ultimii ani pentru a acoperi deficitul de forță de muncă, va depinde de deciziile patronilor.

„Unii angajatori ar putea prefera să-i păstreze pe muncitorii străini și să disponibilizeze lucrători români, pentru că aceștia sunt mai stabili și vin doar să muncească.

Sunt perioade speciale, iar companiile vor trebui să ia măsuri pentru a supraviețui”, a precizat acesta.

Potrivit datelor FPSC, în sectorul construcțiilor activează între 60.000 și 70.000 de angajați români, la care se adaugă câteva zeci de mii de muncitori străini.

Reducerea bugetelor pentru investiții publice ar putea duce la un surplus de forță de muncă, iar cei mai bine pregătiți specialiști vor alege, cel mai probabil, să lucreze din nou peste hotare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 33 de secunde

Patronate: Zeci de mii de muncitori din construcții vor trebui dați afară dacă proiectele PNRR și „Anghel Saligny” rămân blocate
vremea în alba prognoza meteo
Evenimentacum 51 de minute

Schimbare radicală a vremii în toată țara. Directorul ANM, Elena Mateescu: La altitudini mari va ninge
Actualitateacum 2 ore

Orașul Novaci devine staţiune turistică de interes naţional. Zona Rânca, inclusă. HG adoptat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

VIDEO: Atacurile de urs în județul Alba. În câte cazuri au intervenit jandarmii și ce măsuri sunt avute în vedere
Administrațieacum 2 zile

Primăria Alba Iulia a semnat cu Grup Corint un contract de un milion de euro. Danil Sabău va amenaja o parte din Șanțurile Cetății
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 33 de secunde

Patronate: Zeci de mii de muncitori din construcții vor trebui dați afară dacă proiectele PNRR și „Anghel Saligny” rămân blocate
Actualitateacum 2 ore

Euribor a crescut pentru a treia oară în trei luni
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Deputatul Matieș rămâne la conducerea AUR Alba. A spus că s-a ales cu un dosar penal și familia i-a fost atacată
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Deputatul Matieș vrea în 2028 ca AUR să conducă CJ Alba, Primăriile Alba Iulia, Câmpeni și Blaj. Declarații la Alba Iulia
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 7 ore

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum 4 zile

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 2 ore

Orașul Novaci devine staţiune turistică de interes naţional. Zona Rânca, inclusă. HG adoptat
Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 5 ore

Report URIAȘ la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 2 noiembrie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 23 de ore

Laureatul Nobel Richard Timothy Hunt merge la Cluj-Napoca. Prelegere specială la conferința „Smart Diaspora 2025”
Actualitateacum o zi

Antibiotic de 100 de ori mai eficient împotriva superbacteriilor, descoperit accidental
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

tabla clasa scoala
Actualitateacum o zi

Ministrul Daniel David: „Vom avea titularizare în 2026”
Educațieacum 3 zile

Elevii se întorc la cursuri, luni, 3 noiembrie, după vacanța de o săptămână. Când va fi următoarea perioadă cu zile libere
Mai mult din Educatie