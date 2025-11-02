Patronate: Zeci de mii de muncitori din construcții vor trebui dați afară dacă proiectele PNRR și „Anghel Saligny” rămân blocate. Vicepreședintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții avertizează: România riscă să redevină exportator de forță de muncă.

Simulările realizate de Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) arată că aproximativ 50.000 de persoane ar putea fi disponibilizate din sectorul construcțiilor și din industriile conexe dacă o parte dintre proiectele finanțate prin PNRR și programul „Anghel Saligny” vor rămâne oprite sau amânate.

Vicepreședintele FPSC, Irinel Gheorghe, avertizează că, în acest scenariu, România riscă să redevină exportator de forță de muncă, după ani de eforturi pentru readucerea meseriașilor în țară, potrivit Agerpres.

„Sectorul construcțiilor are un rol integrator în economia României, generând activitate în alte cinci-șase industrii. Este foarte greu pentru firmele de construcții să-și recalibreze forța de muncă, mai ales că unele proiecte finanțate prin PNRR și Anghel Saligny au fost oprite sau încetinite.

Simulările noastre arată că, dacă situația rămâne neschimbată, aproximativ 50.000 de oameni vor fi disponibilizați.

Drama nu este doar pierderea locurilor de muncă, ci faptul că acești oameni vor pleca din nou în străinătate”, a declarat Irinel Gheorghe, în cadrul conferinței „Provocări concurențiale în sectorul construcțiilor”.

La rândul său, președintele FPSC, Cristian Erbașu, a subliniat că situația muncitorilor străini, aduși în ultimii ani pentru a acoperi deficitul de forță de muncă, va depinde de deciziile patronilor.

„Unii angajatori ar putea prefera să-i păstreze pe muncitorii străini și să disponibilizeze lucrători români, pentru că aceștia sunt mai stabili și vin doar să muncească.

Sunt perioade speciale, iar companiile vor trebui să ia măsuri pentru a supraviețui”, a precizat acesta.

Potrivit datelor FPSC, în sectorul construcțiilor activează între 60.000 și 70.000 de angajați români, la care se adaugă câteva zeci de mii de muncitori străini.

Reducerea bugetelor pentru investiții publice ar putea duce la un surplus de forță de muncă, iar cei mai bine pregătiți specialiști vor alege, cel mai probabil, să lucreze din nou peste hotare.

