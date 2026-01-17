Connect with us

Pensia pentru limita de vârstă, în 2026. Cine sunt femeile și bărbații care pot ieși la pensie anul acesta

Pensia pentru limita de vârstă, în 2026. Odată cu intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor, la 1 septembrie 2024, a fost uniformizată vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, la 65 de ani, atât pentru bărbați cât și pentru femei.

În cazul femeilor, atingerea acestui prag se face gradual, până în anul 2035. Vârsta de pensionare pentru femei a crescut de la 1 ianuarie, fiind majorat și stagiul complet de cotizare, potrivit noii legi a pensiilor.

Potrivit Legii nr. 360/2023, pensia pentru limită de vârstă se acordă persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare.

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

În situația femeilor, vârsta standard de pensionare și stagiul complet de cotizare contributiv cresc eșalonat, până în luna ianuarie 2035.

Stagiul complet de cotizare contributiv este perioada de timp prevăzută de lege în care asiguraţii au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă sau, după caz, a pensiei anticipate.

Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Stagiul minim de cotizare contributiv reprezintă perioada minimă de timp prevăzută de lege în care asiguraţii au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

Persoanele care au desfășurat activități în condiții deosebite sau speciale de muncă pot beneficia de pensionare anticipată prin reducerea vârstei standard de pensionare, în funcție de durata perioadelor lucrate în astfel de condiții.

Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare contributiv și stagiul minim de cotizare contributiv pentru femei şi bărbaţi sunt  stabilite în raport de luna și anul naşterii.

Bărbații care se pot pensiona în 2026

Potrivit legii, în acest an se vor putea pensiona bărbații care împlinesc vârsta de 65 de ani și îndeplinesc condițiile minime de cotizare, respectiv au realizat un stagiul minim de cotizare de 15 ani.

Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani.

Femeile care se pot pensiona în 2026

Legea nr. 360/2023 a stabilit că vârsta standard de pensionare de 65 de ani, în cazul femeilor, va fi atinsă gradual, până în 2035. De asemenea, în cazul femeilor, stagiul complet de cotizare de 35 de ani urmeză să fie atins tot gradual, în următorii ani.

Astfel, potrivit condițiilor privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare, în anul 2026 vor putea ieși la pensie:

În lunile ianuarie - februarie 2026, femeile care:

  • sunt născute în lunile iulie - august 1963
  • împlinesc vârsta de 62 de ani și 6 luni,
  • au un stagiu complet de cotizare de 33 de ani și 3 luni
  • au un stagiu minim de cotizare de 15 ani

În lunile martie - aprilie 2026, femeile care:

  • sunt născute în lunile septembrie - octombrie 1963
  • împlinesc vârsta de 62 de ani și 6 luni,
  • au un stagiu complet de cotizare de 33 de ani și 4 luni
  • au un stagiu minim de cotizare de 15 ani

În luna mai 2026, femeile care:

  • sunt născute în luna noiembrie 1963
  • împlinesc vârsta de 62 de ani și 6 luni,
  • au un stagiu complet de cotizare de 33 de ani și 5 luni
  • au un stagiu minim de cotizare de 15 ani

În luna iulie 2026, femeile care:

  • sunt născute în luna decembrie 1963
  • împlinesc vârsta de 62 de ani și 7 luni,
  • au un stagiu complet de cotizare de 33 de ani și 5 luni
  • au un stagiu minim de cotizare de 15 ani

În lunile august - septembrie 2026, femeile care:

  • sunt născute în lunile ianuarie - februarie 1964
  • împlinesc vârsta de 62 de ani și 7 luni
  • au un stagiu complet de cotizare de 33 de ani și 6 luni
  • au un stagiu minim de cotizare de 15 ani

În lunile octombrie - noiembrie 2026, femeile care:

  • sunt născute în lunile martie - aprilie 1964
  • împlinesc vârsta de 62 de ani și 7 luni
  • au un stagiu complet de cotizare de 33 de ani și 7 luni
  • au un stagiu minim de cotizare de 15 ani

Pensia pentru limita de vârstă, în 2026. Reducerea vârstei de pensionare în situația mamelor

Potrivit legii, femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare de la 6 luni la 3 ani și 6 luni, în funcție de numărul copiilor.

numărul copiilor născuți și crescuți - vârsta standard de pensionare se reduce cu

  • un copil - 6 luni
  • doi copii - 1 an
  • trei copii - 1 an și 6 luni
  • patru copii - 2 ani
  • cinci copii - 2 ani și 6 luni
  • șase copii - 3 ani
  • șapte copii sau mai mulți - 3 ani și 6 luni

Reducerea vârstei de pensionare se aplică și în cazul în care numărul de copii cuprinde și copii adoptați și crescuți pe o perioadă de cel puțin 13 ani.

Acordarea pensiei cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare

Potrivit legii, persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut cu cel puțin 5 ani de stagiu de cotizare pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.














