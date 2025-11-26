Percheziții ale polițiștilor BCCO Alba Iulia, cu luptătorii SAS, într-un dosar de trafic de droguri. Doi traficanți, vizați

Doi traficanți de droguri au fost vizați de percheziții domiciliare, de către BCCO Alba Iulia și procurorii DIICOT. Este vorba doi traficanți de droguri din Sibiu, care sunt vizați de infracțiunea de trafic de droguri de mare risc.

Dosarul este instrumentat de DIICOT Alba Iulia. Perchezițiile au loc în cadrul operațiunii naționale Ziua Z, unde sunt puse în aplicare miercuri, 26 noiembrie, 150 de percheziții.

Percheziițile asupra celor doi traficanți au loc pe raza județului Sibiu.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, două persoane ar fi procurat, deținut și vândut, în mod repetat, diferite cantități de substanțe interzise sub formă de cristal, către consumatori din mai multe localități din județul Sibiu, cu sume cuprinse între 100 și 150 de lei.

CITEȘTE ȘI: Un bărbat care a corupt sexual un copil ”s-a trezit” cu mascații și procurorii DIICOT Alba Iulia la ușă. Ce fapte a comis

Audierile se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba. Acțiunea beneficiază de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

VEZI ȘI: VIDEO Operațiunea ”Ziua Z”: Trupele speciale din Alba au intrat peste o persoană bănuită de pornografie infantilă. Cum proceda

De asemenea vizat de percheziții a fost un bărbat din Hunedoara acuzat de corupere sexuală a minorilor, dar și un bărbat din Alba cercetat pentru pornografie infantilă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News