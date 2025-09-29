Peste 400 de tineri au luat parte la Friendship Challenge, un concurs interactiv în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia

Peste 400 de tineri au luat parte duminică, 19 septembrie, în Cetatea Alba Carolina la Emanoil Friendship Challenge. Friendship Challenge pune accentul pe importanța prieteniei și a anturajului, simulând situații reale care pun în dificultate și necesită rezolvare prin stategie și folosirea abilităților de colaborare, comunicare, negociere, influențare.

Rezultatul evenimentului a fost prezentat de reprezentanții Emanoil, într-un comunicat de presă.

Timp de trei ore, peste 400 de participanți, constituiți în echipe de câte 6 membri, au avut de rezolvat peste 140 de sarcini, în vederea acumulării de puncte, ca urmare e experimentării unor situații inedite și în condiții deosebite.

Echipele participante au fost construite în jurul liderului de echipă care a avut sarcina de a găsi 5 prieteni în vederea participării și mai ales, responsabilitatea de a menține echipa unită din momentul înscrierii și până la finalul competiției, lucru deloc ușor de realizat.

Cele 56 de echipe, care au acceptat provocarea participării, au avut de rezolvat diferite sarcini care au presupus interacțiunea la superlativ cu monumente istorice, exponate ale Muzeului Unirii, turiști din alte țări, rezprezentanți ai cultelor, cadre medicale, cadre didactice, obiecte și amintiri din copilărie, membrii ai familiei sau simpli trecători.

Elementul de noutate al acestui an a fost tematica internațională și multiculturală. Câteva dintre provocările din acest an: găsiți o persoană care a donat măcar o dată sânge, bateți palma cu un agen de poliție care vorbește limba engleză, selfie cu un preot care are abonament la sală, selfie în persoană cu un interpret de muzică populară, imitați o ședință ONU, cântați o strofă din imnul „Tu Ardeal” într-un autobuz local, împărțiți un cârnat polonez, solicitarea unui sfat de viață din partea unui turist de altă naționalitate, precum și multe alte provocări năstrușnice.

