Poliția Română, precizări despre eficientizarea activităților de pregătire profesională a polițiștilor. Măsuri dispuse

Poliția Română face precizări despre măsuri privind eficientizarea activităților de pregătire profesională a polițiștilor. Inspectoratul General al Poliției Române anunță că sunt vizate măsuri pentru reducerea evenimentelor în care sunt implicați polițiști care conduceau autovehicule de serviciu.

Instituția subliniază că nu s-a pus în discuție desființarea structurilor de pregătire profesională. Reacția apare în urma unei informații despre eliminarea pregătirii profesionale a polițiștilor pentru dobândirea deprinderilor pentru conducerea în regim prioritar.

„Având în vedere informațiile transmise în spațiul public de către un sindicat, cu privire la eliminarea pregătirii profesionale a polițiștilor pentru dobândirea deprinderilor pentru conducerea în regim prioritar și dispare DPP, Direcția Pregătire Profesională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române face următoarele precizări:

Informațiile transmise sunt de natură a induce în eroare opinia publică, întrucât nu s-a pus în discuție desființarea structurilor de pregătire profesională”, a transmis Poliția Română, potrivit Mediafax.

Pregătirea profesională în Poliția Română – structura

Pregătirea profesională în Poliția Română, operaționalizată din punct de vedere structural-organizatoric în anul 2021, în formatul unei direcții centrale și a unor structuri teritoriale subordonate profesional, reprezintă o investiție esențială în privința capitalului uman al instituției, asumată de conducerea MAI și IGPR, potrivit sursei citate.

„Personalul specializat al acestei structuri reprezintă repere profesionale atât pentru polițiștii nou încadrați, cât și pentru cei experimentați, formarea profesională fiind un obiectiv strategic al instituției. Procesul de pregătire profesională s-a maturizat pe măsură ce această componentă s-a dezvoltat, calitatea intervenției polițienești fiind principala misiune a acestei structuri. În fiecare polițist care a intervenit pentru aplicarea legii, există o amprentă a procesului de pregătire profesională”, a adăugat Poliția.

Măsuri de eficientizare a activității polițiștilor

IGPR mai anunță că se dorește o eficientizare a activităților polițiștilor.

„Prin precizările aduse în discuție, în recenta videoconferință cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, a fost cerută o eficientizare a activităților de pregătire profesională a polițiștilor în domeniul conducerii autospecialelor în regim prioritar, în contextul în care, în ultima perioadă, au avut loc evenimente în care au fost implicați polițiști care conduceau autovehicule de serviciu.

Domnul Secretar de Stat nu a adus în discuție desființarea Direcției Pregătire Profesională, ci o eficientizare a activităților desfășurate, astfel încât cursurile urmate de polițiști să contribuie la reducerea numărului acestor evenimente. Autoanaliza este necesară pentru îmbunătățirea oricărui sistem, astfel încât să identifice vulnerabilități și soluții pentru optimizarea activității”, au precizat reprezentanții Poliției.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News