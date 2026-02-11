Poluare invizibilă cu substanțe chimice ”eterne” pe toată planeta, din cauza unor elemente introduse de om. Studiu internațional

Poluare invizibilă cu substanțe chimice ”eterne” pe toată planeta: Un nou studiu internațional atrage atenția că o formă invizibilă de poluare chimică atinge întreaga planetă.

O serie de substanțe introduse inițial pentru a proteja stratul de ozon contribuie acum la răspândirea globală a unor „subtanțe chimice eterne”, scrie ScienceDaily.

Publicația citează cercetători de la Universitatea Lancaster, care au descoperit că acidul trifluoroacetic, sau TFA, se acumulează în ploaie, apă, sol și gheață.

Acidul trifluoroacetic (TFA) este un compus chimic organic foarte puternic acid, cu formula chimică CF₃COOH. Face parte din categoria acizilor carboxilici și este derivat al acidului acetic, în care cei trei atomi de hidrogen ai grupării metil (CH₃) au fost înlocuiți cu atomi de fluor.

Substanța a ajuns chiar și în regiuni izolate, precum Arctica, deși este emisă la mari distanțe de aceste zone.

Analiza lor estimează că aproximativ 335.500 de tone de acid trifluoroacetic TFA din atmosferă pe suprafața Pământului între 2000 și 2022.

Studiul avertizează, de asemenea, că problema este departe de a atinge un punct culminant. Multe substanțe chimice rămân în atmosferă timp de decenii, permițând TFA să continue să intre în mediu mult timp după emisiile inițiale.

Cercetătorii estimează că producția anuală de TFA din aceste surse ar putea atinge cele mai ridicate niveluri cândva între 2025 și 2100.

Constatările au fost publicate în revista Geophysical Research Letters.

Poluare invizibilă cu substanțe chimice ”eterne”: TFA, dăunător pentru viață

Agenția Europeană pentru Produse Chimice consideră TFA dăunător pentru viața acvatică.

Substanța a fost detectată și în sângele și urina umană.

Autoritățile germane au propus clasificarea TFA ca potențial toxic pentru reproducerea umană.

Deși nivelurile actuale sunt considerate sub pragurile de pericol imediat, oamenii de știință avertizează asupra acumulării pe termen lung.

Unii experți susțin că poluarea cu TFA ar trebui tratată ca un risc la nivel de limită planetară.

