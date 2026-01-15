Connect with us

Populația României a scăzut sub 19,05 milioane de persoane. S-a accentuat procesul de îmbătrânire demografică

Publicat

acum O oră

Populația României a scăzut, iar procesul de îmbătrânire demografică se adâncește. Din datele Institutului Național de Statistică (INS), publicate miercuri, reiese că la 1 ianuarie 2025 erau cu 24.400 de locuitori mai puțini. Populația era de 19,043 de milioane.

Soldul migrației internaționale a fost pe un trend pozitiv, de plus 71.300 de persoane.

”Principala cauză a scăderii: spor natural negativ (diferența dintre numărul născuților-vii și al decedaților: -100,9 mii persoane); soldul migrației internaționale pozitiv: +71,3 mii persoane, dar insuficient pentru a compensa pierderea naturală”, potrivit INS.

Procesul de îmbătrânire demografică

La 1 ianuarie 2025, populația rezidentă din mediul urban a fost de 9,770 milioane de persoane, în scădere cu 1,3% față de aceeași perioadă din anul anterior. În același timp, populația feminină era de aproape 9,753 milioane de persoane, în scădere cu 0,4%, de la un an la altul.

Datele INS relevă faptul că procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, notează Agerpres. Ponderea populației vârstnice (de 65 ani și peste) își cotinuă trendul de creștere. În comparație cu 1 ianuarie 2024, avansul a fost de 0,3 puncte procentuale (de la 20% în 2024 la 20,3% la 1 ianuarie 2025).

De asemenea, ponderea populației de 0-14 ani în total populație a scăzut de la 15,9% la 1 ianuarie 2024 la 15,4% la 1 ianuarie 2025. Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 125,8 (la 1 ianuarie 2024) la 131,3 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2025).

Conform INS, raportul de dependență demografică a scăzut ușor de la 56,1 persoane tinere și vârstnice la 100 de persoane adulte, la 1 ianuarie 2024, la 55,6 la aceeași dată din anul trecut.

Migrația internațională

Totodată, soldul migrației internaționale, în anul 2024, a fost pozitiv, numărul imigranților depășindu-l pe cel al emigranților cu 71.300 de persoane. În acest context, România a continuat să fie o țară de imigrare și, cu toate acestea, soldul migrației internaționale, în scădere față de anii precedenți, nu a reușit să compenseze sporul natural negativ (-100.900 de persoane).

În cursul anului 2024, bărbații au fost majoritari atât în rândul emigranților (53,3%), cât și cel al rândul imigranților (64,5%).

La nivel general, pe fondul influenței conjugate a sporului natural, a soldului migrator și a numărului nașterilor înregistrate tardiv la oficiile de stare civilă (+5.200 de persoane), populația rezidentă a României a fost în scădere în ianuarie 2025 față de aceeași dată din anul precedent.

Ultimele articole pe alba24
