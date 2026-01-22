Primăria Alba Iulia atenționează cetățenii să nu arunce deșeuri pe terenul unde va fi amenajat Parcul de Nord.

”Municipiul Alba Iulia informează cetățenii că terenul pe care urmează să fie implementat proiectul „Amenajare Parc Nord – Municipiul Alba Iulia – Cartier Micești – Orizont” este proprietatea municipiului, este situat în intravilanul orașului, în zona de nord, pe strada Stadionului, în vecinătatea cartierelor Micești și Orizont.

Zona este delimitată de străzile: Stadionului, Azur, Episcop Emilian Birdaș, Rânca și Gârda.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027”, transmite primăria.

Administrația locală atenționează că ”aruncarea, depozitarea sau abandonarea deșeurilor (moloz, materiale din construcții sau orice alt tip de deșeu) pe acest teren este strict interzisă”.

Potrivit sursei citate, nerespectarea acestei interdicții constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare.

”Persoanele fizice sau juridice identificate vor fi sancționate cu amendă, iar cheltuielile pentru salubrizare și readucerea terenului la starea inițială vor fi recuperate de la cei responsabili”, anunță primăria.

