Rabla Auto 2025: AFM anunță noi înscrieri pentru cumpărarea de mașini cu motoare termice sau hibride. Valoarea ecotichetelor

Publicat

acum 21 de secunde

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat suplimentarea bugetului pentru persoane fizice și o nouă sesiune de înscrieri.

Bugetul pentru autovehiculele termice și hibride din Programul Rabla Auto 2025 – persoane fizice va fi suplimentat cu 45 milioane de lei, potrivit AFM.

”Administrația Fondului pentru Mediu anunță redistribuirea bugetului alocat sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla auto în vederea suplimentării fondurilor pentru persoanele fizice care doresc să-și achiziționeze autovehicule noi cu motoare termice și hibride.

În contextul cererii ridicate pentru achiziția de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), motociclete și autovehicule cu sistem de propulsie hibrid, AFM a decis redirecționarea a 45 de milioane de lei către această categorie de autovehicule, prin diminuarea bugetului alocat autovehiculelor electrice”, este anunțul AFM.

Vezi și Rabla 2025: interes scăzut pentru tichetele de achiziționare a mașinilor electrice

Rabla Auto 2025: noi înscrieri

Solicitanții – persoane fizice se vor putea înscrie în aplicația informatică începând de joi, 6 noiembrie, noiembrie, ora 10.00, până la data de 15 decembrie 2025, ora 23.59 sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

De asemenea, rămâne disponibilă înscrierea pentru achiziționarea autovehiculelor electrice, în limita noului buget disponibil.

“Dorim să oferim o nouă șansă celor care nu au reușit să se înscrie în prima etapă. O parte din fondurile alocate autovehiculelor electrice rămase neutilizate, precum și sumele rezervate pentru care nu s-au finalizat pașii procedurali conform ghidului de finanțare, vor fi puse la dispoziție pentru noi înscrieri.

Astfel, 45 de milioane de lei sunt transferate către componenta clasică a programului – pentru autovehicule pe benzină sau hibride – pentru ca mai mulți români să poată beneficia de sprijin pentru achiziția unei mașini noi, mai puțin poluante.”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Rabla Auto 2025. Buget total și valoare ecotichete

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice are un buget total de 200 de milioane de lei, iar fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor și celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat în data de 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansare.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea:

  • 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen
  • 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice
  • 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hybrid
  • 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Vezi integral Ghid_finantare_Rabla Auto 2025

