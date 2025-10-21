Reacție ironică a directorului Muzeului Național din Alba Iulia după ce Primăria a amplasat trei WC-uri lângă gardul clădirii

Gabriel Rustoiu, directorul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia a avut marți, 21 octombrie, o reacție ironică după ce reprezentanții Primăriei Alba Iulia au amplasat trei WC-uri publice lângă gardul clădirii.

Cele trei WC-uri au fost amplasate lângă gardul clădirii ”Babilon” (sediul muzeului) o clădire istorică, unul dintre cele mai importante monumente istorice din Cetatea Alba Carolina, fiind o clădire istorică de grupa A.

Toaletele publice au fost amplasate pentru a fi utilizate de pelerinii care în aceste zile merg pentru a se ruga la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Mănăstirea Râmeț. Racla cu moaște a fost amplasată în curtea Catedralei Reîntregirii, iar clădirea muzeului este situată în spatele lăcașului de cult.

Cele două edificii sunt despărțite de o stradă.

Gabriel Rustoiu a declarat pentru alba24.ro că a avut o discuție cu Claudiu Nemeș, director al Direcției Întreținere și Administrare al Domeniului Public și Privat.

Acesta i-ar fi dat asigurări că cele trei toalete ecologice nu vor fi amplasate lângă gardul muzeului.

Mai exact, Rustoiu l-a contactat pe Nemeș după ce toaletele au fost aduse și lăsate lângă gardul muzeului. Însă într-o discuție cu reprezentantul primăriei, acesta i-a dat asigurări că toaletele nu vor rămâne acolo, ci vor fi mutate, a mai precizat Gabriel Rustoiu. Însă acest lucru nu s-a mai întâmplat susține directorul muzeului din Alba Iulia.

Drept urmare pelerinii au găsit cele trei toalete și le-au utilizat.

”Mulțumim Primariei Municipiului Alba Iulia pentru apreciere si recenzie. De fapt, in imagine se vede cât valoreaza cuvantul domnului Claudiu Nemeș. Respect!”, a scris Gabriel Rustoiu pe pagina sa personală de Facebook.

Claudiu Nemeș: Au fost trei toalete amplasate pe trotuar

Contactat de alba24.ro pentru un punct de vedere, directorul din cadrul Primăriei Alba Iulia a spus că a amplasat cele trei toalete pe trotuar, care este domeniu public și că a făcut-o la solicitarea Arhiepiscopiei.

De asemenea, în timpul discuției a spus că postarea directorului Gabriel Rustoiu, este a ”unui om” și a lăsat să se înțeleagă că se face prea multă tevtatură pe acest subiect.

