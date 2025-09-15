Restricții de circulație pe Autostrada A1, între Sebeș și Cunța. Lucrările efectuate de către CNAIR

Reprezentanții CNAIR au anunțat că luni, 15 septembrie, traficul pe Autostrada A1 va fi restricționat temporar, pentru câteva ore, pe tronsonul dintre Sebeș și Cunța.

Se realizează marcaje rutiere între km 292 și km 310

Potrivit CNAIR, „pe A1 km 292 – km 310 Sebeș – Cunța se realizează marcaje rutiere în zona mediană. Banda 1 și Banda 2 sunt restricționate și se circulă pe banda de urgență”.

Se estimeaza reluarea normală a circulației în jurul orei 19:00.

Se montează catadioptrii între km 292 și km 307

De asemenea, între km 292 și km 307 se montează catadioptrii. Banda de urgență este restricționată și se circulă pe Banda 1 și Banda 2.

Se estimează reluarea normală a circulației în jurul orei 15:30.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă mult viteza în zona lucrărilor, să se asigure bine înainte de schimbarea benzii de circulație, să evite depășirile periculoase și orice manevră riscantă și să păstreze în mers o distanță corespunzătoare între autovehicule, care să permită frânarea în condiții de siguranță.

