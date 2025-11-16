Connect with us

Eveniment

Rezultate LOTO: Tragerile Loto 6/49, Loto 5/40, Joker, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus din 16 noiembrie. Numerele câștigătoare

Publicat

acum 8 minute

Rezultate LOTO: Tragerile Loto 6/49, Loto 5/40, Joker, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus din 16 noiembrie.

Loteria Română a organizat duminică, 16 noiembrie, de la ora 18.30, noi trageri loto.

Rezultate LOTO 16 noiembrie – numerele câștigătoare

Rezultate Loto 6/49: 14 44 12 39 40 9

Rezultate Loto 5/40: 16, 39, 31, 38, 40, 34

Rezultate Joker: 19, 23, 30, 37, 31 + 14

Rezultate Noroc: 1 9 0 2 7 4 6

Rezultate Super Noroc: 8 1 8 2 3 8 

Rezultate Noroc Plus: 2 5 5 6 9 0

Fondul de câștiguri: trageri Loto 16 noiembrie

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 655.600 de lei (aproximativ 129.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,07 milioane de lei (peste 801.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38,56 milioane de lei (peste 7,58 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 93.500 de lei.

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 143.000 de lei (peste 28.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 310.000 de lei (aproximativ 61.000 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 52.300 de lei.

La tragerile loto de joi, 13 noiembrie, Loteria Română a acordat 18.800 de câștiguri în valoare totală de peste 1,59 milioane de lei.

Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro, din 9 noiembrie, a fost câștigat cu un bilet de doar 12 lei, jucat online pe platforma Loteriei Române.

Etichete:

