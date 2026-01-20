Connect with us

Economie

România rămâne țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Ce s-a scumpit cel mai mult

Publicat

acum 4 secunde

România rămâne țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Este înregistrat un avans anual al prețurilor de 8,6%, neschimbat față de luna noiembrie.

Datele au fost publicate luni de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut ușor în luna decembrie, până la 2,3%.

Unde sunt cele mai mici și cele mai mari rate ale inflației în UE

Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost: Cipru (0,1%), Franța (0,7%) și Italia (1,2%).

La polul opus, țările membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflației au fost România (8,6%), Slovacia (4,1%) și Estonia (4%).

Comparativ cu situația din luna noiembrie 2025, rata anuală a inflației a scăzut în 18 state membre, a rămas stabilă în trei țări, inclusiv în România la 8,6%, și a crescut în șase state membre.

Ce s-a scumpit cel mai mult

În zona euro, rata anuală a inflației a scăzut în luna decembrie până la 1,9%, sub ținta pe termen mediu vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației în zona euro a venit din partea serviciilor (1,54 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool și țigări (0,49 puncte procentuale). În schimb, prețurile la energie au scăzut cu 0,18 puncte procentuale.

În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a coborât la 9,69% în luna decembrie, de la 9,76% în luna noiembrie. Serviciile s-au scumpit cu 11%, mărfurile nealimentare cu 10,48%, iar mărfurile alimentare cu 7,75%.

Indicele prețurilor de consum

”Indicele prețurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,22%. Rata anuală a inflației în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 a fost 9,7%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 - decembrie 2025) față de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 - decembrie 2024) a fost 7,3%”, se arată în comunicatul INS.

Conform sursei citate, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,23%. Rata anuală a inflației în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 - decembrie 2025) față de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 - decembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,8%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2025 și anticipează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 5 secunde

România rămâne țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Ce s-a scumpit cel mai mult
Evenimentacum 30 de minute

Guvernul își propune angajarea răspunderii pe pachetul pentru reforma administrației publice, în 29 ianuarie
Administrațieacum O oră

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, la începutul anului 2026. Calendar concursuri, condiții
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 13 ore

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, la începutul anului 2026. Calendar concursuri, condiții
Administrațieacum 4 zile

Ce măsuri iau autoritățile din Alba în cazul unor eventuale inundații sau alte situații de urgență cauzate de condițiile meteo
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 secunde

România rămâne țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Ce s-a scumpit cel mai mult
Actualitateacum 12 ore

Prețuri uriașe la aur și argint, după amenințările lui Trump cu noi taxe vamale asupra țărilor UE
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 30 de minute

Guvernul își propune angajarea răspunderii pe pachetul pentru reforma administrației publice, în 29 ianuarie
Evenimentacum 6 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Evenimentacum 5 zile

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 14 ore

Care sunt marile proiecte de investiții în domeniul culturii, în Alba. Obiective, costuri și planuri pe 2026
Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 20 de ore

Report URIAȘ la Joker și la Loto 6/49. Ce sume pune la bătaie Loteria Română, la extragerea de joi
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 6 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum o săptămână

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 12 ore

Ministerul Educației selectează profesori pentru ”Școala din spital”. Vor preda copiilor internați în unități sanitare
Evenimentacum 3 zile

Legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani, promulgată
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Elev de la Colegiul Național Militar din Alba Iulia, premiul II la concursul „Eroul meu de ieri și de azi”
Educațieacum 2 zile

Echipamente digitale pentru dotarea Școlii Gimnaziale din comuna Cetatea de Baltă. Licitație, lansată în SEAP
Mai mult din Educatie