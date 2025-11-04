Connect with us

Aiud

Rotary Club Aiud organizează Balul Caritabil „Viitor prin educație – Premiu de excelență și șansă pentru autism”

Publicat

acum 4 ore

Rotary Club Aiud organizează Balul Caritabil „Viitor prin educație – Premiu de excelență și șansă pentru autism”. Evenimentul are loc la data de 15 noiembrie 2025, la Salon Georgia din Aiud.

Sub deviza „Unite for good”, Rotary Club Aiud are deosebita plăcere de a anunța organizarea Balului Caritabil „Viitor prin educație – Premiu de excelență și șansă pentru autism”, un eveniment de excepție dedicat educației și sprijinirii copiilor din comunitatea locală, în special a celor cu autism.

Balul va avea loc sâmbătă, 15 noiembrie 2025, la Salon Georgia din Aiud, începând cu ora 18:00.

Evenimentul va aduna membri Rotary, reprezentanți ai mediului de afaceri, lideri ai comunității și prieteni ai Rotary într-o seară elegantă, dedicată unei cauze nobile.

În cadrul serii, participanții se vor bucura de momente artistice deosebite, o cină festivă, tombolă cu premii și o licitație caritabilă, toate având scopul de a strânge fonduri pentru Premiul de Excelență în Educație și pentru sprijinirea copiilor cu autism .

„Prin acest eveniment ne dorim să aducem în prim-plan importanța educației de calitate și să sprijinim copiii cu autism, oferindu-le un viitor mai bun prin educație și terapie specializată.

Fiecare contribuție este o investiție în viitorul lor”, a declarat Loredana Gavrilaș, președinte al clubului.

Fondurile strânse vor fi folosite pentru Premiul de Excelență în Educație, care va încuraja elevii cu performanțe deosebite în domeniul educației, și pentru sprijinirea copiilor cu autism, prin finanțarea unor sesiuni de terapie specializată și activități educaționale adaptate nevoilor lor.

Despre Rotary Club Aiud

Rotary Club Aiud este parte din rețeaua internațională Rotary, una dintre cele mai mari organizații de servicii umanitare din lume.

Clubul nostru sprijină comunitatea locală prin acțiuni caritabile și educaționale, având ca scop îmbunătățirea vieții celor din jur.

Proiectele noastre se concentrează pe educație, sănătate și integrarea socială a persoanelor cu dizabilități, în special copii și tineri.

